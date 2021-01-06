Вже 2: 2 – коронавірусні втрати перед матчем "Мілана" і "Ювентуса"

За кілька годин до центрального матчу 16 туру чемпіонату Італії "Мілан" – "Ювентус" двох футболістів господарів поля звалив коронавірус. Ми ведемо онлайн-трансляцію матчу "Мілан" – "Ювентус" .

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За підсумками тестів позитивний результат дали аналізи півзахисника "Мілана" Раде Круніча і нападника Анте Ребіча. Обидва футболісти переносять інфекцію безсимптомно і в даний час ізольовані від одноклубників.

Нагадаємо, що до сьогоднішнього дня поєдинок грандів італійського футболу був під питанням. Причина – в туринському клубі коронавірусом заразилися Хуан Куадрадо і Алекс Сандро. Через це "Юве" відклав виїзд в Мілан. Туринці побоювалися, що в команді міг виникнути спалах коронавірусу. Тому футболісти "Ювентуса" вирушили на гру лише сьогодні, коли отримали на руки результати свіжих тестів.

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Матч запланований на 21:45 за київським часом.

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У турнірній таблиці "Мілан" займає перше місце – 37 очок в 15 матчах, "Ювентус" на п'ятій позиції – 27 (14).

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