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"Мілан" – "Ювентус": онлайн центрального матчу чемпіонату Італії

Середа, 6 січня

Мілан

21:45

Ювентус

Матч не почався
Серія пенальті
Початок матчу
Перерва
Фінальний свисток

У середу, 6 січня, відбудеться поєдинок 16 туру чемпіонату Італії з футболу. Лідер Серії А "Мілан" приймає чинного чемпіона "Ювентус". Початок зустрічі о 21:45 за київським часом. Ми ведемо мультимедійний онлайн гри.

"МІЛАН" – "ЮВЕНТУС" – ТУТ

До сьогоднішнього дня поєдинок грандів італійського футболу був під питанням. Причина – в туринському клубі коронавірусом заразилися Хуан Куадрадо і Алекс Сандро. Через це "Юве" відклав виїзд в Мілан. Туринці побоювалися, що в команді міг виникнути спалах коронавірусу. Отже, футболісти "Ювентуса" вирушили на гру лише сьогодні, коли отримали на руки результати свіжих тестів.

Склад на гру "Мілана":

Склад на гру "Ювентуса":

"Мілан" – "Ювентус": перед матчем

"Мілан" в минулому турі переграв в гостях "Беневенто" – 2:0, хоча більшу частину зустрічі провів в чисельній меншості і по ходу матчу отримав в свої ворота одинадцятиметровий удар, який не був реалізований. Підопічні Стефано Піолі продовжують залишатися єдиною командою з топових чемпіонатів, яка до поточного моменту не пізнала гіркоту поразки.

А "Ювентус" розгромив "Удінезе" – 4:1. Кріштіану Роналду оформив дубль і обійшов Пелеза кількістю голів в офіційних матчах.

  • суперники провели між собою 234 матчі, у "Ювентуса" – 91 перемога, у "Мілана" – 68, 75 матчів завершилися внічию;
  • в 10-ти останніх очних матчах в рамках чемпіонату "Мілан" здобув 2 перемоги, зазнав 8 поразок;
  • середня результативність десяти останніх матчів – 2,6 (при цьому "Мілан" забивав в середньому 0,9 гола за гру, а "Ювентус" – 1,7)

"Мілан" – "Ювентус": котирування букмекерів

У сьогоднішньому матчі фаворит – туринський клуб. Коефіцієнт на перемогу "Ювентуса" – 2.20, на перемогу "Мілана" – 3.20, на нічию – 3.50.

"Мілан" – "Ювентус": де дивитися

У прямій трансляції поєдинок буде показувати телеканал "Футбол 1". В інтернеті гру можна подивитися на платформі Oll.tv .

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Мілан Італія чемпіонат Італії Ювентус ТУрин
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