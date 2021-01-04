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Пеле б'ють! Рекорд короля футболу перевершив Роналду

4 січня, 09:33

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Португалець забив 758 голів у офіційних матчах

Нещодавно ми писали, що Ліонель Мессі побив рекорд Пеле. Тепер досягнення короля футболу підкорилося Кріштіану Роналду.

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Нападник "Ювентуса" обігнав Пеле за кількістю голів. У матчі з "Удінезе" Роналду оформив дубль. Отже, португалець забив свої 757-й і 758-й голи в офіційних матчах. За лісабонський "Спортинг", "Манчестер Юнайтед", мадридський "Реал" і "Ювентус", а також збірну Португалії, Кріштіану провів 1032 матчі.

Пеле в 812 офіційних матчах забив 757 голів. Абсолютний рекорд за кількістю голів належить чеському форварду Йозефу Біцану, який в період з 1931 по 1955 роки забив 759 м'ячів.

Дивіться, як Роналду забивав "Удінезе":

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У грудні Мессі перевершив рекорд Пеле за кількістю голів за один клуб, забивши 644-й м'яч. Правда, "Сантос", за який виступав Пеле, просить враховувати для рекорду по голам за всю кар'єру, забиті м'ячі бразильця в товариських матчах. А таких набереться 1289!

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Кріштіану Роналду Ювентус ТУрин Пеле

Джерело: Championat.ru

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