Українська
$ 28,27
34,74
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Пеле бьют! Рекорд короля футбола превзошел Роналду

4 января, 09:33

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Португалец забил 758 голов в официальных матчах

Недавно мы писали, что Лионель Месси побил рекорд Пеле. Теперь достижение короля футбола покорилось Криштиану Роналду.

Реклама

Нападающий "Ювентуса" обогнал Пеле по количеству голов. В матче с "Удинезе" Роналду оформил дубль. Таким образом, португалец забил свои 757-й и 758-й голы в официальных матчах. За лиссабонский "Спортинг", "Манчестер Юнайтед", мадридский "Реал" и "Ювентус", а также сборную Португалии, Криштиану провел 1032 матча.

Пеле в 812 официальных матчах забил 757 голов. Абсолютный рекорд по количеству голов принадлежит чешскому форварду Йозефу Бицану, который в период с 1931 по 1955 год забил 759 мячей.

Смотрите, как Роналду забивал "Удинезе":

В тренде
Фейерверк взорвался в руках: футболист "Галатасарая" может ослепнуть (Фото 18+)

Реклама

В декабре Месси превзошел рекорд Пеле по количеству голов за один клуб, забив 644-й мяч. Правда, "Сантос", за который выступал Пеле, просит учитывать для рекорда по голам за всю карьеру, забитые мячи бразильца в товарищеских матчах. А таких наберется 1289!

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Криштиану Роналду Ювентус Турин Пеле

Источник: Championat.ru

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Глаз залипает на маме! Cемья Степаненко спереди и сзади (фото)
Глаз залипает на маме! Cемья Степаненко спереди и сзади (фото)Футбол
Супруга футболиста выглянула в окно в одних трусиках и попала на фото
Супруга футболиста выглянула в окно в одних трусиках и попала на фотоФутбол
Фанаты просят Анну Кравец прекратить постить интимные фото:
Фанаты просят Анну Кравец прекратить постить интимные фото: "Вы ослепляете"Футбол
Раскрыто тренерское фиаско Шевы, о котором болельщики и не догадывались
Раскрыто тренерское фиаско Шевы, о котором болельщики и не догадывалисьФутбол
Горячая фигура Вики Хачериди собрала море лайков от жен футболистов
Горячая фигура Вики Хачериди собрала море лайков от жен футболистовФутбол
Самая сексуальная хищница украинского футбола: невеста защитника
Самая сексуальная хищница украинского футбола: невеста защитника "Шахтера"Футбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять