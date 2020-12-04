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Яремчук и компания получили нового тренера. Уже четвертого с начала сезона

4 декабря, 23:03

Александр Трикиша Александр Трикиша

Вице-чемпион Бельгии проваливает текущий сезон во внутреннем чемпионате и на евроарене

Бельгийский "Гент" в третий раз за сезон сменил главного тренера. Сегодня утром бельгийцы объявили об увольнении Вим Де Декера, а к вечеру команду возглавил Хейн Ванхазебрук. Контракт с новым наставником рассчитан на полтора года, сообщается на официальном сайте клуба.

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Ванхазебрук уже возглавлял "Гент" в 2009 году и с 2014-го по 2017 год. Добавим, что за бельгийский клуб выступает троица из Украины – Роман Яремчук, Роман Безус и Игорь Пластун.

Сезон "Гент" начинал под руководством Йесса Торупа, но уже в конце августа он был заменен на Ласло Белени. Румынский тренер поссорился с Яремчуком и другими игроками команды, поэтому продержался на своем посту лишь несколько недель.

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В текущем чемпионате Бельгии "Гент" занимает лишь 12-е место, имея лишь пять побед в 14 матчах, а на групповом этапе Лиги Европы бельгийцы не выиграли ни одного матча.

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чемпионат Бельгии Гент Бельгия

Источник: Сегодня|Спорт

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