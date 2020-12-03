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Украинский защитник забил первый гол в еврокубках команде Яремчука, а судила их Монзуль

3 декабря, 23:31

Елена Павлова Елена Павлова

Тарас Качараба дебютировал голом в пятом туре, а в конце соперники чуть не подрались

Украинский защитник "Слована" Тарас Качараба забил свой первый гол в еврокубках в 5-м туре группового этапа Лиги Европы против "Гента". 25-летний футболист расписался в воротах бельгийцев на 55-й минуте матча и сделал счет 2:0 в пользу чехов. В итоге поединок завершился победой "Слована" 2:1, а единственный гол "Гента" на счету другого украинца – Романа Яремчука.

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Отметим, что на 62-й минуте поединка на замену у "Гента" вышел украинский полузащитник Роман Безус. А судила эту встречу в Бельгии украинка Екатерина Монзуль. И матч едва не закончился потасовкой между командами.

"Гент" – "Слован"
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"Гент" – "Слован" / Фото: Reuters

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Таким образом Слован набрал шесть очков в пяти поединках группового этапа, но уже не поднимется выше второго места. У немецкого "Хоффенхайма" – 13 баллов, у "Црвены Звезды" – 10. "Гент" находится на дне турнирной таблицы с нулем.

Ранее сегодня в Лиге Европы луганская "Заря" переиграла "Лестер" – 1:0, но потеряла все шансы на выход из группы.

Смотрите, как "Гент" играл против "Црвены Звезды"

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Лига Европы видео голов Гент Бельгия Екатерина Монзуль Роман Яремчук Слован Либерец
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