"Катя в тренде": Монзуль получила небывалое для себя судейское назначение

Лучшая арбитр украинского футбола Екатерина Монзуль получила первое в своей карьере еврокубковое назначение. 39-летняя харьковчанка будет судить поединок Лиги Европы между бельгийским "Гентом", за который выступают украинцы Яремчук, Безус и Пластун, и чешским "Слованом". Этот матч состоится в четверг, 3 декабря.
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Бригада Екатерины не будет чисто женской. Ассистентками Монзуль на линиях будут Марина Стрелецкая и Александра Ардашева, а вот четвертым арбитром – Денис Шурман.
О назначении Екатерины Монзуль на матч "Гент" – "Слован" сообщил у себя в Facebook глава УАФ Андрей Павелко, добавив: "Важно, что Катя – в тренде европейского футбольного арбитража, ведь накануне стало известно, что впервые в истории главным арбитром на матче группового этапа Лиги чемпионов будет работать коллега Монзуль из Франции Стефани Фраппар".
Как мы писали, Стефани Фраппар будет судить матч "Динамо" против "Ювентуса", который пройдет в среду в Турине.
Напомним, две недели назад Монзуль стала звездой матча мужской Лиги наций, который впервые судила чисто женская бригада. Украинская арбитресса показала одну красную и четыре желтые карточки в поединке Сан-Марино – Гибралтар (0:0).
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