Українська
$ 28,5
34,15
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

"Катя в тренде": Монзуль получила небывалое для себя судейское назначение

1 декабря, 13:15

Олег Люлька Олег Люлька

Знаменитая харьковчанка впервые в своей карьере обслужит поединок еврокубков. Ей доверили игру "Гент" – "Слован"

Лучшая арбитр украинского футбола Екатерина Монзуль получила первое в своей карьере еврокубковое назначение. 39-летняя харьковчанка будет судить поединок Лиги Европы между бельгийским "Гентом", за который выступают украинцы Яремчук, Безус и Пластун, и чешским "Слованом". Этот матч состоится в четверг, 3 декабря.

Реклама

Читайте также: Судейский разбор от Метревели: арбитр ошибся с удалением игрока "Динамо"

Бригада Екатерины не будет чисто женской. Ассистентками Монзуль на линиях будут Марина Стрелецкая и Александра Ардашева, а вот четвертым арбитром – Денис Шурман.

Реклама

Монзуль и ее бригада

Монзуль и ее бригада / Фото: УАФ

Екатерина Монзуль

Екатерина Монзуль / Фото: Reuters

В тренде
Психоделическое "золото" и засилье протестов. Как прошел третий день чемпионата Европы

О назначении Екатерины Монзуль на матч "Гент" – "Слован" сообщил у себя в Facebook глава УАФ Андрей Павелко, добавив: "Важно, что Катя – в тренде европейского футбольного арбитража, ведь накануне стало известно, что впервые в истории главным арбитром на матче группового этапа Лиги чемпионов будет работать коллега Монзуль из Франции Стефани Фраппар".

Реклама

Как мы писали, Стефани Фраппар будет судить матч "Динамо" против "Ювентуса", который пройдет в среду в Турине.

Напомним, две недели назад Монзуль стала звездой матча мужской Лиги наций, который впервые судила чисто женская бригада. Украинская арбитресса показала одну красную и четыре желтые карточки в поединке Сан-Марино – Гибралтар (0:0).

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Лига Европы судейство Гент Бельгия Екатерина Монзуль Слован Либерец
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Появился снимок Марадоны в открытом гробу. Его автора уже уволили и грозят убить (фото)
Появился снимок Марадоны в открытом гробу. Его автора уже уволили и грозят убить (фото)Футбол
Лига чемпионов: прогноз на матчи от Александра Шовковского
Лига чемпионов: прогноз на матчи от Александра ШовковскогоФутбол
Последние слова Марадоны перед смертью
Последние слова Марадоны перед смертьюФутбол
Прогноз Александра Шовковского на матчи Ла Лиги
Прогноз Александра Шовковского на матчи Ла ЛигиФутбол
У футболиста
У футболиста "Динамо" с гигантской зарплатой возникли осложнения после коронавирусаФутбол
"Динамо" – "Барселона": онлайн матча Лиги чемпионовЛига чемпионов

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять