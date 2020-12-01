"Катя в тренде": Монзуль получила небывалое для себя судейское назначение

Знаменитая харьковчанка впервые в своей карьере обслужит поединок еврокубков. Ей доверили игру "Гент" – "Слован"

Лучшая арбитр украинского футбола Екатерина Монзуль получила первое в своей карьере еврокубковое назначение. 39-летняя харьковчанка будет судить поединок Лиги Европы между бельгийским "Гентом", за который выступают украинцы Яремчук, Безус и Пластун, и чешским "Слованом". Этот матч состоится в четверг, 3 декабря.

Реклама

Читайте также: Судейский разбор от Метревели: арбитр ошибся с удалением игрока "Динамо"

Бригада Екатерины не будет чисто женской. Ассистентками Монзуль на линиях будут Марина Стрелецкая и Александра Ардашева, а вот четвертым арбитром – Денис Шурман.

Реклама

Монзуль и ее бригада / Фото: УАФ

Екатерина Монзуль / Фото: Reuters В тренде Психоделическое "золото" и засилье протестов. Как прошел третий день чемпионата Европы

О назначении Екатерины Монзуль на матч "Гент" – "Слован" сообщил у себя в Facebook глава УАФ Андрей Павелко, добавив: "Важно, что Катя – в тренде европейского футбольного арбитража, ведь накануне стало известно, что впервые в истории главным арбитром на матче группового этапа Лиги чемпионов будет работать коллега Монзуль из Франции Стефани Фраппар".

Реклама

Как мы писали, Стефани Фраппар будет судить матч "Динамо" против "Ювентуса", который пройдет в среду в Турине.

Напомним, две недели назад Монзуль стала звездой матча мужской Лиги наций, который впервые судила чисто женская бригада. Украинская арбитресса показала одну красную и четыре желтые карточки в поединке Сан-Марино – Гибралтар (0:0).

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама