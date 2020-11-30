Судейский разбор от Метревели: арбитр ошибся с удалением игрока "Динамо"

Футбольный эксперт Михаил Метревели специально для Спорт.Сегодня анализирует арбитраж 11 тура украинской Премьер-лиги и выставляет оценку каждому судье по 10-балльной шкале.

Рейтинг арбитров Премьер-лиги:

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Средняя оценка и оценки по турам:

матчей средняя оценка 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Алексей Деревинский 2 8,50 8 9 Сергей Бойко 3 8,17 8 8,5 8 Ярослав Козык 2 8,00 8 8 Николай Балакин 2 8,00 8 8 Анатолий Абдула 3 8,00 8 8 8 Денис Шурман 4 8,00 8 8 8 8 Александр Дердо 1 8,00 8 Катерина Монзуль 6 8,00 7 8 8 9 8 8 Александр Коваленко 1 8,00 8 Владимир Новохатний 5 7,90 9 7 8 8 7,5 Евгений Арановский 4 7,75 7 8 8 8 Александр Шандор 2 7,50 6 9 Константин Труханов 2 7,50 7 8 Дмитрий Бондаренко 4 7,50 8 6 8 8 Максим Козыряцкий 6 7,42 8 8 6 8 7 7,5 Игорь Пасхал 7 7,00 8 7,5 6 8 7,5 5 7 Юрий Иванов 5 6,80 8 4 7 8 7 Дмитрий Кривушкин 4 6,63 5 7 6,5 8 Дмитрий Кутаков 2 6,50 7 6 Виталий Романов 4 6,25 5 6,5 6,5 7 Александр Омельченко 1 6,00 6 Роман Блавацкий 1 6,00 6 Виктор Копиевский 3 5,83 5,5 6 6 Юрий Можаровский 1 5,00 5



Михаил Метревели:

Вот и начался зимний футбол. В некоторых местах прошел обильный снег, качество газонов ухудшилось и конечно же сказалось на чистоте футбола. 41 желтая и 5 красных карточек – дисциплинарный итог этого тура.

Футболисты опять стали много фолить, работы у рефери прибавилось, а вместе с тем и количество их ошибок увеличилось, в сравнении с прошлым туром. Можно по-разному относиться к сути VAR и его влиянию на качество игры и эмоции участников, но, очевидно, что без этой системы количество несправедливых решений и судейских скандалов резко увеличилось бы.

В этом туре арбитры использовали VAR по полной, но особенно часто в игре "Колос" – "Десна".

"Львов" – "Мариуполь" (1:3)

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Арбитр: Евгений Арановский.

Матч был легким для арбитража. Команды не совершали много фолов и спорных моментов не возникало. VAR на матче не работал.

Ключевым для арбитража стал один эпизод. На 88-й минуте Чех пошел в очень грубый и опасный подкат двумя ногами против Фелипе. Игрок "Мариуполя" не сыграл в мяч и снес своего соперника. За этот фол арбитр показал красную карточку Чеху. Это верное решение. Опасная игра с риском нанесения травмы сопернику должна наказываться удалением.

Оценка: 8 баллов из 10-ти.

"Александрия" – "Рух" (0:0)

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Арбитр: Анатолий Абдула.

Для арбитража матч был средней тяжести. Команды играли грубо и очень много фолили. VAR на матче не работал.

На 45-й минуте Лучкевич в штрафной пытался сыграть головой, пытаясь добить мяч в ворота, после сэйва Бандуры, и в этот момент Гагун "въехал" ему ногой по лицу. Арбитр не стал назначать в этом эпизоде пенальти и был прав. Защитник "Руха" изначально сыграл в мяч и лишь потом произошел контакт с оппонентом. При этом мяч находился на низкой высоте и Лучкевич сам, в пылу борьбы, подставился под ненужный риск получения травмы.

На 59-й минуте Бондаренко на фланге пошел в подкат против Бойчука, не сыграл в мяч и сбил игрока "Руха". Арбитр показал игроку "Александрии" желтую карточку, которая стала для него второй. Интересно, что первое предупреждение Бондаренко заработал всего минутой ранее, сорвав опасную атаку "Руха". В итоге – два справедливых наказания от арбитра встречи.

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Оценка: 8 баллов из 10-ти.

"Динамо" – "Ворскла" (2:0)

Арбитр: Юрий Иванов.

Матч был сложным для арбитража. В нем было много спорных эпизодов, требующих детального анализа от арбитра. На матче работал VAR.

Ключевыми для арбитража был ряд эпизодов. На 17-й минуте Де Пена забил гол и арбитр его засчитал. Но после просмотра VAR взятие ворот было отменено из-за офсайда. Это верное решение. Де Пена и Шапаренко, отдававший пас на уругвайца, были в правильном положении, но Вербич, перед тем как отдать предголевой пас Шапаренко, действительно влез в минимальный офсайд.

На 32-й минуте Цыганков упал в штрафной "Ворсклы" после борьбы со Скляром. Арбитр не остановил игру и был прав. Скляр сыграл на грани фола, но все же не переступил черту. Борьба была корпус-в-корпус, в рамках правил.

На 41-й минуте мяч после навеса Шапаренко в штрафной попал в руку Степанюку. Арбитр продолжил игру, но после, ассистент VAR предложил арбитру еще раз пересмотреть этот эпизод. В итоге, Иванов не поставил пенальти за игру рукой, рассмотрев, произошедший чуть ранее офсайд Шапаренко. Это было верным решением.

На 77-й минуте Кане упал в штрафной "Динамо" после борьбы с Цыганковым. Как и в первом тайме, арбитр дал продолжить игру. И снова был прав. Игрок "Ворсклы" сам зацепился за ногу динамовца. Фола со стороны Цыганкова не было.

На 80-й минуте Забарный пошел в опасный подкат, поскользнулся и врезался ногой в пах Степанюку. Арбитр не обратил внимания на данный эпизод, но после просмотра VAR изменил свое решение и показал защитнику "Динамо" красную карточку. Здесь арбитры ошиблись. Игра Забарного действительно заслуживала красную карточку, хоть и неумышленно, но он мог нанести тяжелую травму сопернику (очень похоже на момент с удалением Мораеса в прошлом туре). Но, все дело в том, что до этого Степанюк был в офсайде, и арбитру следовало зафиксировать вне игры у нападающего "Ворсклы", и не рассматривать эпизод с участием Забарного.

На 90-й минуте уже Кане допустил грубейшую ошибку с двух ног прыгнув в Леднева, подвергнув игрока "Динамо" серьезному риску получения тяжелой травмы. Арбитр, незамедлительно показал полузащитнику "Ворсклы" красную карточку и был абсолютно прав.

Оценка: 7 баллов из 10-ти.

"Днепр-1" – "Шахтер" (0:1)

Арбитр: Дмитрий Шурман.

Матч был легким для арбитража. Команды играли корректно, а спорных моментов практически не возникало. На матче работал VAR.

Ключевыми для арбитража стали два эпизода. На 11-й минуте Тете перед штрафной пытался головой скинуть мяч себе на ход и попал в руку Логинову. Арбитр не обратил внимания на эпизод и дал продолжить игру. Это верное решение. Рука Логинова находилась в естественном положении и расстояние до мяча было слишком маленьким, чтобы он усел среагировать на его полет.

На 62-й минуте Марлос ворвался в штрафную "Днепр-1" и упал после подката Логинова. Арбитр не назначил пенальти и дал продолжить игру. Оценить эпизод по единственному повтору, который показали в ТВ-трансляции, было сложно, но, похоже, что арбитр был прав. Логинов не сыграл в мяч, но и не бил Марлоса по ногам. Игрок "Шахтера", скорее всего, сам зацепился за ногу защитника. VAR в эпизод не стал вмешиваться, тем самым подтверждая правоту арбитра в поле.

Оценка: 8 баллов из 10-ти.

"Минай" – "Заря" (0:3)

Арбитр: Владимир Новохатний.

Для арбитража игра была средней тяжести. Команды совершали много фолов. VAR на матче не работал.

В матче был лишь один момент, в котором ошибся арбитр. На 84-й минуте Иванисеня на фланге перед собственной штрафной пошел в жесткий подкат против Сакива, делавшего навес. Игрок "Зари" не сыграл в мяч, но своими действиями мог нанести травму сопернику. Арбитр, почему-то не отреагировал на эти обстоятельства, не назначил штрафной в пользу "Миная" и не показал Иванисене желтую карточку.

Оценка: 7,5 баллов из 10-ти.

"Колос" – "Десна" (1:1)

Арбитр: Виталий Романов.

Матч был средней тяжести для арбитража. Команды довольно много фолили и был ряд спорных эпизодов. На матче работал VAR.

На 10-й минуте Емец сделал навес в штрафную "Десны" и мяч от газона отскочил в руку Мостовому. Арбитр поставил пенальти в ворота черниговцев и это было верным решением. Хотя защитник "Десны" и не играл рукой умышленно, но его действия помешали игроку "Колоса" принять мяч за его спиной

На 24-й минуте, после подачи в штрафную, вратарь "Колоса" кулаком выбивал мяч, который затем попал в высоко поднятую руку Черноморца. Арбитр сначала не обратил внимания на эпизод, но после подсказки от ассистента VAR и просмотра повторов изменил свое решение и назначил пенальти в ворота "Колоса". Это спорное решение. Хотя повод для пенальти формально был, но защитник "Колоса", в том моменте, не могу убрать руку, находясь в высоком прыжке, и не ожидал попадания мяча. Расстояние до мяча было минимальным и мяч летел от ворот, а не к воротам. Возможно, стоило продолжить игру и не возвращаться к этому эпизоду. Но если сравнивать причины обоих пенальти, то они весьма схожие.

На 52-й минуте Конопля забил гол в ворота "Колоса". Арбитр засчитал взятие ворот, но вмешался VAR. После подсказки ассистента и просмотра повтора арбитр отменил взятие ворот. К самому Конопле не было никаких вопросов. Он не находился в офсайде и не нарушал правил. Не было вопросов и к Огире, отдавшему голевую передачу. Арбитр увидел игру рукой у защитника "Десны" Максима Имерекова в начальной фазе действий, приведших к голу. По букве закона и "принципам справедливости системы VAR", наверное, это правильное решение. Но претензии к арбитру заключаются в том, что он вовремя не заметил это нарушение, и не остановил игру до взятия ворот.

Оценка: 7 баллов из 10-ти.

"Ингулец" – "Олимпик" (2:1)

Арбитр: Дмитрий Бондаренко.

Игра была довольно легкой для арбитража. Команды старались играть корректно и мало фолили. VAR на матче не работал.

На два эпизода из этого матча мы обратили внимание. На 76-й минуте полузащитник хозяев поля Деннис Янаков упал в штрафной "Олимпика" после борьбы с Драме и арбитр показал игроку "Ингульца" желтую карточку за симуляцию. Это было верное решение. Контакт с Драме, был инициирован игроком атаки, без активного участия защитника.

На 95-й минуте Каргбо пробивал по воротам и мяч в штрафной попал в руку Денису Балану. Арбитр назначил пенальти в ворота "Ингульца" и не ошибся. Рука защитника хозяев стала на пути мяча в створ ворот, так что назначение пенальти оправдано.

Оценка: 8 баллов из 10-ти.

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