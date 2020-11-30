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Судейский разбор от Метревели: арбитр ошибся с удалением игрока "Динамо"

30 ноября, 14:43

Михаил Метревели Михаил Метревели

41 желтая и 5 красных карточек – дисциплинарный итог этого тура. А как отработали судьи?

Футбольный эксперт Михаил Метревели специально для Спорт.Сегодня анализирует арбитраж 11 тура украинской Премьер-лиги и выставляет оценку каждому судье по 10-балльной шкале.

Рейтинг арбитров Премьер-лиги:

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Средняя оценка и оценки по турам:

матчейсредняя оценка1234567891011
Алексей Деревинский28,5089
Сергей Бойко38,1788,58
Ярослав Козык28,0088
Николай Балакин28,0088
Анатолий Абдула38,00888
Денис Шурман48,008888
Александр Дердо18,008
Катерина Монзуль68,00788988
Александр Коваленко18,008
Владимир Новохатний57,9097887,5
Евгений Арановский47,757888
Александр Шандор27,5069
Константин Труханов27,5078
Дмитрий Бондаренко47,508688
Максим Козыряцкий67,42886877,5
Игорь Пасхал77,0087,5687,557
Юрий Иванов56,8084787
Дмитрий Кривушкин46,63576,58
Дмитрий Кутаков26,5076
Виталий Романов46,2556,56,57
Александр Омельченко16,006
Роман Блавацкий16,006
Виктор Копиевский35,835,566
Юрий Можаровский15,005


Михаил Метревели:

Вот и начался зимний футбол. В некоторых местах прошел обильный снег, качество газонов ухудшилось и конечно же сказалось на чистоте футбола. 41 желтая и 5 красных карточек – дисциплинарный итог этого тура.

Футболисты опять стали много фолить, работы у рефери прибавилось, а вместе с тем и количество их ошибок увеличилось, в сравнении с прошлым туром. Можно по-разному относиться к сути VAR и его влиянию на качество игры и эмоции участников, но, очевидно, что без этой системы количество несправедливых решений и судейских скандалов резко увеличилось бы.

В этом туре арбитры использовали VAR по полной, но особенно часто в игре "Колос" – "Десна".

"Львов" – "Мариуполь" (1:3)

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Арбитр: Евгений Арановский.

Матч был легким для арбитража. Команды не совершали много фолов и спорных моментов не возникало. VAR на матче не работал.

Ключевым для арбитража стал один эпизод. На 88-й минуте Чех пошел в очень грубый и опасный подкат двумя ногами против Фелипе. Игрок "Мариуполя" не сыграл в мяч и снес своего соперника. За этот фол арбитр показал красную карточку Чеху. Это верное решение. Опасная игра с риском нанесения травмы сопернику должна наказываться удалением.

Оценка: 8 баллов из 10-ти.

"Александрия" – "Рух" (0:0)

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Арбитр: Анатолий Абдула.

Для арбитража матч был средней тяжести. Команды играли грубо и очень много фолили. VAR на матче не работал.

На 45-й минуте Лучкевич в штрафной пытался сыграть головой, пытаясь добить мяч в ворота, после сэйва Бандуры, и в этот момент Гагун "въехал" ему ногой по лицу. Арбитр не стал назначать в этом эпизоде пенальти и был прав. Защитник "Руха" изначально сыграл в мяч и лишь потом произошел контакт с оппонентом. При этом мяч находился на низкой высоте и Лучкевич сам, в пылу борьбы, подставился под ненужный риск получения травмы.

На 59-й минуте Бондаренко на фланге пошел в подкат против Бойчука, не сыграл в мяч и сбил игрока "Руха". Арбитр показал игроку "Александрии" желтую карточку, которая стала для него второй. Интересно, что первое предупреждение Бондаренко заработал всего минутой ранее, сорвав опасную атаку "Руха". В итоге – два справедливых наказания от арбитра встречи.

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Оценка: 8 баллов из 10-ти.

"Динамо" – "Ворскла" (2:0)

Арбитр: Юрий Иванов.

Матч был сложным для арбитража. В нем было много спорных эпизодов, требующих детального анализа от арбитра. На матче работал VAR.

Ключевыми для арбитража был ряд эпизодов. На 17-й минуте Де Пена забил гол и арбитр его засчитал. Но после просмотра VAR взятие ворот было отменено из-за офсайда. Это верное решение. Де Пена и Шапаренко, отдававший пас на уругвайца, были в правильном положении, но Вербич, перед тем как отдать предголевой пас Шапаренко, действительно влез в минимальный офсайд.

На 32-й минуте Цыганков упал в штрафной "Ворсклы" после борьбы со Скляром. Арбитр не остановил игру и был прав. Скляр сыграл на грани фола, но все же не переступил черту. Борьба была корпус-в-корпус, в рамках правил.

На 41-й минуте мяч после навеса Шапаренко в штрафной попал в руку Степанюку. Арбитр продолжил игру, но после, ассистент VAR предложил арбитру еще раз пересмотреть этот эпизод. В итоге, Иванов не поставил пенальти за игру рукой, рассмотрев, произошедший чуть ранее офсайд Шапаренко. Это было верным решением.

На 77-й минуте Кане упал в штрафной "Динамо" после борьбы с Цыганковым. Как и в первом тайме, арбитр дал продолжить игру. И снова был прав. Игрок "Ворсклы" сам зацепился за ногу динамовца. Фола со стороны Цыганкова не было.

На 80-й минуте Забарный пошел в опасный подкат, поскользнулся и врезался ногой в пах Степанюку. Арбитр не обратил внимания на данный эпизод, но после просмотра VAR изменил свое решение и показал защитнику "Динамо" красную карточку. Здесь арбитры ошиблись. Игра Забарного действительно заслуживала красную карточку, хоть и неумышленно, но он мог нанести тяжелую травму сопернику (очень похоже на момент с удалением Мораеса в прошлом туре). Но, все дело в том, что до этого Степанюк был в офсайде, и арбитру следовало зафиксировать вне игры у нападающего "Ворсклы", и не рассматривать эпизод с участием Забарного.

На 90-й минуте уже Кане допустил грубейшую ошибку с двух ног прыгнув в Леднева, подвергнув игрока "Динамо" серьезному риску получения тяжелой травмы. Арбитр, незамедлительно показал полузащитнику "Ворсклы" красную карточку и был абсолютно прав.

Оценка: 7 баллов из 10-ти.

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"Днепр-1" – "Шахтер" (0:1)

Арбитр: Дмитрий Шурман.

Матч был легким для арбитража. Команды играли корректно, а спорных моментов практически не возникало. На матче работал VAR.

Ключевыми для арбитража стали два эпизода. На 11-й минуте Тете перед штрафной пытался головой скинуть мяч себе на ход и попал в руку Логинову. Арбитр не обратил внимания на эпизод и дал продолжить игру. Это верное решение. Рука Логинова находилась в естественном положении и расстояние до мяча было слишком маленьким, чтобы он усел среагировать на его полет.

На 62-й минуте Марлос ворвался в штрафную "Днепр-1" и упал после подката Логинова. Арбитр не назначил пенальти и дал продолжить игру. Оценить эпизод по единственному повтору, который показали в ТВ-трансляции, было сложно, но, похоже, что арбитр был прав. Логинов не сыграл в мяч, но и не бил Марлоса по ногам. Игрок "Шахтера", скорее всего, сам зацепился за ногу защитника. VAR в эпизод не стал вмешиваться, тем самым подтверждая правоту арбитра в поле.

Оценка: 8 баллов из 10-ти.

"Минай" – "Заря" (0:3)

Арбитр: Владимир Новохатний.

Для арбитража игра была средней тяжести. Команды совершали много фолов. VAR на матче не работал.

В матче был лишь один момент, в котором ошибся арбитр. На 84-й минуте Иванисеня на фланге перед собственной штрафной пошел в жесткий подкат против Сакива, делавшего навес. Игрок "Зари" не сыграл в мяч, но своими действиями мог нанести травму сопернику. Арбитр, почему-то не отреагировал на эти обстоятельства, не назначил штрафной в пользу "Миная" и не показал Иванисене желтую карточку.

Оценка: 7,5 баллов из 10-ти.

"Колос" – "Десна" (1:1)

Арбитр: Виталий Романов.

Матч был средней тяжести для арбитража. Команды довольно много фолили и был ряд спорных эпизодов. На матче работал VAR.

На 10-й минуте Емец сделал навес в штрафную "Десны" и мяч от газона отскочил в руку Мостовому. Арбитр поставил пенальти в ворота черниговцев и это было верным решением. Хотя защитник "Десны" и не играл рукой умышленно, но его действия помешали игроку "Колоса" принять мяч за его спиной

На 24-й минуте, после подачи в штрафную, вратарь "Колоса" кулаком выбивал мяч, который затем попал в высоко поднятую руку Черноморца. Арбитр сначала не обратил внимания на эпизод, но после подсказки от ассистента VAR и просмотра повторов изменил свое решение и назначил пенальти в ворота "Колоса". Это спорное решение. Хотя повод для пенальти формально был, но защитник "Колоса", в том моменте, не могу убрать руку, находясь в высоком прыжке, и не ожидал попадания мяча. Расстояние до мяча было минимальным и мяч летел от ворот, а не к воротам. Возможно, стоило продолжить игру и не возвращаться к этому эпизоду. Но если сравнивать причины обоих пенальти, то они весьма схожие.

На 52-й минуте Конопля забил гол в ворота "Колоса". Арбитр засчитал взятие ворот, но вмешался VAR. После подсказки ассистента и просмотра повтора арбитр отменил взятие ворот. К самому Конопле не было никаких вопросов. Он не находился в офсайде и не нарушал правил. Не было вопросов и к Огире, отдавшему голевую передачу. Арбитр увидел игру рукой у защитника "Десны" Максима Имерекова в начальной фазе действий, приведших к голу. По букве закона и "принципам справедливости системы VAR", наверное, это правильное решение. Но претензии к арбитру заключаются в том, что он вовремя не заметил это нарушение, и не остановил игру до взятия ворот.

Оценка: 7 баллов из 10-ти.

"Ингулец" – "Олимпик" (2:1)

Арбитр: Дмитрий Бондаренко.

Игра была довольно легкой для арбитража. Команды старались играть корректно и мало фолили. VAR на матче не работал.

На два эпизода из этого матча мы обратили внимание. На 76-й минуте полузащитник хозяев поля Деннис Янаков упал в штрафной "Олимпика" после борьбы с Драме и арбитр показал игроку "Ингульца" желтую карточку за симуляцию. Это было верное решение. Контакт с Драме, был инициирован игроком атаки, без активного участия защитника.

На 95-й минуте Каргбо пробивал по воротам и мяч в штрафной попал в руку Денису Балану. Арбитр назначил пенальти в ворота "Ингульца" и не ошибся. Рука защитника хозяев стала на пути мяча в створ ворот, так что назначение пенальти оправдано.

Оценка: 8 баллов из 10-ти.

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рейтинг судейство чемпионат Украины арбитр Михаил Метревели

Источник: Сегодня|Спорт

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