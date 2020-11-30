Судейский разбор от Метревели: арбитр ошибся с удалением игрока "Динамо"

Футбольный эксперт Михаил Метревели специально для Спорт.Сегодня анализирует арбитраж 11 тура украинской Премьер-лиги и выставляет оценку каждому судье по 10-балльной шкале.
Рейтинг арбитров Премьер-лиги:
Средняя оценка и оценки по турам:
|матчей
|средняя оценка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|Алексей Деревинский
|2
|8,50
|8
|9
|Сергей Бойко
|3
|8,17
|8
|8,5
|8
|Ярослав Козык
|2
|8,00
|8
|8
|Николай Балакин
|2
|8,00
|8
|8
|Анатолий Абдула
|3
|8,00
|8
|8
|8
|Денис Шурман
|4
|8,00
|8
|8
|8
|8
|Александр Дердо
|1
|8,00
|8
|Катерина Монзуль
|6
|8,00
|7
|8
|8
|9
|8
|8
|Александр Коваленко
|1
|8,00
|8
|Владимир Новохатний
|5
|7,90
|9
|7
|8
|8
|7,5
|Евгений Арановский
|4
|7,75
|7
|8
|8
|8
|Александр Шандор
|2
|7,50
|6
|9
|Константин Труханов
|2
|7,50
|7
|8
|Дмитрий Бондаренко
|4
|7,50
|8
|6
|8
|8
|Максим Козыряцкий
|6
|7,42
|8
|8
|6
|8
|7
|7,5
|Игорь Пасхал
|7
|7,00
|8
|7,5
|6
|8
|7,5
|5
|7
|Юрий Иванов
|5
|6,80
|8
|4
|7
|8
|7
|Дмитрий Кривушкин
|4
|6,63
|5
|7
|6,5
|8
|Дмитрий Кутаков
|2
|6,50
|7
|6
|Виталий Романов
|4
|6,25
|5
|6,5
|6,5
|7
|Александр Омельченко
|1
|6,00
|6
|Роман Блавацкий
|1
|6,00
|6
|Виктор Копиевский
|3
|5,83
|5,5
|6
|6
|Юрий Можаровский
|1
|5,00
|5
Михаил Метревели:
Вот и начался зимний футбол. В некоторых местах прошел обильный снег, качество газонов ухудшилось и конечно же сказалось на чистоте футбола. 41 желтая и 5 красных карточек – дисциплинарный итог этого тура.
Футболисты опять стали много фолить, работы у рефери прибавилось, а вместе с тем и количество их ошибок увеличилось, в сравнении с прошлым туром. Можно по-разному относиться к сути VAR и его влиянию на качество игры и эмоции участников, но, очевидно, что без этой системы количество несправедливых решений и судейских скандалов резко увеличилось бы.
В этом туре арбитры использовали VAR по полной, но особенно часто в игре "Колос" – "Десна".
"Львов" – "Мариуполь" (1:3)
Арбитр: Евгений Арановский.
Матч был легким для арбитража. Команды не совершали много фолов и спорных моментов не возникало. VAR на матче не работал.
Ключевым для арбитража стал один эпизод. На 88-й минуте Чех пошел в очень грубый и опасный подкат двумя ногами против Фелипе. Игрок "Мариуполя" не сыграл в мяч и снес своего соперника. За этот фол арбитр показал красную карточку Чеху. Это верное решение. Опасная игра с риском нанесения травмы сопернику должна наказываться удалением.
Оценка: 8 баллов из 10-ти.
"Александрия" – "Рух" (0:0)
Арбитр: Анатолий Абдула.
Для арбитража матч был средней тяжести. Команды играли грубо и очень много фолили. VAR на матче не работал.
На 45-й минуте Лучкевич в штрафной пытался сыграть головой, пытаясь добить мяч в ворота, после сэйва Бандуры, и в этот момент Гагун "въехал" ему ногой по лицу. Арбитр не стал назначать в этом эпизоде пенальти и был прав. Защитник "Руха" изначально сыграл в мяч и лишь потом произошел контакт с оппонентом. При этом мяч находился на низкой высоте и Лучкевич сам, в пылу борьбы, подставился под ненужный риск получения травмы.
На 59-й минуте Бондаренко на фланге пошел в подкат против Бойчука, не сыграл в мяч и сбил игрока "Руха". Арбитр показал игроку "Александрии" желтую карточку, которая стала для него второй. Интересно, что первое предупреждение Бондаренко заработал всего минутой ранее, сорвав опасную атаку "Руха". В итоге – два справедливых наказания от арбитра встречи.
Оценка: 8 баллов из 10-ти.
"Динамо" – "Ворскла" (2:0)
Арбитр: Юрий Иванов.
Матч был сложным для арбитража. В нем было много спорных эпизодов, требующих детального анализа от арбитра. На матче работал VAR.
Ключевыми для арбитража был ряд эпизодов. На 17-й минуте Де Пена забил гол и арбитр его засчитал. Но после просмотра VAR взятие ворот было отменено из-за офсайда. Это верное решение. Де Пена и Шапаренко, отдававший пас на уругвайца, были в правильном положении, но Вербич, перед тем как отдать предголевой пас Шапаренко, действительно влез в минимальный офсайд.
На 32-й минуте Цыганков упал в штрафной "Ворсклы" после борьбы со Скляром. Арбитр не остановил игру и был прав. Скляр сыграл на грани фола, но все же не переступил черту. Борьба была корпус-в-корпус, в рамках правил.
На 41-й минуте мяч после навеса Шапаренко в штрафной попал в руку Степанюку. Арбитр продолжил игру, но после, ассистент VAR предложил арбитру еще раз пересмотреть этот эпизод. В итоге, Иванов не поставил пенальти за игру рукой, рассмотрев, произошедший чуть ранее офсайд Шапаренко. Это было верным решением.
На 77-й минуте Кане упал в штрафной "Динамо" после борьбы с Цыганковым. Как и в первом тайме, арбитр дал продолжить игру. И снова был прав. Игрок "Ворсклы" сам зацепился за ногу динамовца. Фола со стороны Цыганкова не было.
На 80-й минуте Забарный пошел в опасный подкат, поскользнулся и врезался ногой в пах Степанюку. Арбитр не обратил внимания на данный эпизод, но после просмотра VAR изменил свое решение и показал защитнику "Динамо" красную карточку. Здесь арбитры ошиблись. Игра Забарного действительно заслуживала красную карточку, хоть и неумышленно, но он мог нанести тяжелую травму сопернику (очень похоже на момент с удалением Мораеса в прошлом туре). Но, все дело в том, что до этого Степанюк был в офсайде, и арбитру следовало зафиксировать вне игры у нападающего "Ворсклы", и не рассматривать эпизод с участием Забарного.
На 90-й минуте уже Кане допустил грубейшую ошибку с двух ног прыгнув в Леднева, подвергнув игрока "Динамо" серьезному риску получения тяжелой травмы. Арбитр, незамедлительно показал полузащитнику "Ворсклы" красную карточку и был абсолютно прав.
Оценка: 7 баллов из 10-ти.
"Днепр-1" – "Шахтер" (0:1)
Арбитр: Дмитрий Шурман.
Матч был легким для арбитража. Команды играли корректно, а спорных моментов практически не возникало. На матче работал VAR.
Ключевыми для арбитража стали два эпизода. На 11-й минуте Тете перед штрафной пытался головой скинуть мяч себе на ход и попал в руку Логинову. Арбитр не обратил внимания на эпизод и дал продолжить игру. Это верное решение. Рука Логинова находилась в естественном положении и расстояние до мяча было слишком маленьким, чтобы он усел среагировать на его полет.
На 62-й минуте Марлос ворвался в штрафную "Днепр-1" и упал после подката Логинова. Арбитр не назначил пенальти и дал продолжить игру. Оценить эпизод по единственному повтору, который показали в ТВ-трансляции, было сложно, но, похоже, что арбитр был прав. Логинов не сыграл в мяч, но и не бил Марлоса по ногам. Игрок "Шахтера", скорее всего, сам зацепился за ногу защитника. VAR в эпизод не стал вмешиваться, тем самым подтверждая правоту арбитра в поле.
Оценка: 8 баллов из 10-ти.
"Минай" – "Заря" (0:3)
Арбитр: Владимир Новохатний.
Для арбитража игра была средней тяжести. Команды совершали много фолов. VAR на матче не работал.
В матче был лишь один момент, в котором ошибся арбитр. На 84-й минуте Иванисеня на фланге перед собственной штрафной пошел в жесткий подкат против Сакива, делавшего навес. Игрок "Зари" не сыграл в мяч, но своими действиями мог нанести травму сопернику. Арбитр, почему-то не отреагировал на эти обстоятельства, не назначил штрафной в пользу "Миная" и не показал Иванисене желтую карточку.
Оценка: 7,5 баллов из 10-ти.
"Колос" – "Десна" (1:1)
Арбитр: Виталий Романов.
Матч был средней тяжести для арбитража. Команды довольно много фолили и был ряд спорных эпизодов. На матче работал VAR.
На 10-й минуте Емец сделал навес в штрафную "Десны" и мяч от газона отскочил в руку Мостовому. Арбитр поставил пенальти в ворота черниговцев и это было верным решением. Хотя защитник "Десны" и не играл рукой умышленно, но его действия помешали игроку "Колоса" принять мяч за его спиной
На 24-й минуте, после подачи в штрафную, вратарь "Колоса" кулаком выбивал мяч, который затем попал в высоко поднятую руку Черноморца. Арбитр сначала не обратил внимания на эпизод, но после подсказки от ассистента VAR и просмотра повторов изменил свое решение и назначил пенальти в ворота "Колоса". Это спорное решение. Хотя повод для пенальти формально был, но защитник "Колоса", в том моменте, не могу убрать руку, находясь в высоком прыжке, и не ожидал попадания мяча. Расстояние до мяча было минимальным и мяч летел от ворот, а не к воротам. Возможно, стоило продолжить игру и не возвращаться к этому эпизоду. Но если сравнивать причины обоих пенальти, то они весьма схожие.
На 52-й минуте Конопля забил гол в ворота "Колоса". Арбитр засчитал взятие ворот, но вмешался VAR. После подсказки ассистента и просмотра повтора арбитр отменил взятие ворот. К самому Конопле не было никаких вопросов. Он не находился в офсайде и не нарушал правил. Не было вопросов и к Огире, отдавшему голевую передачу. Арбитр увидел игру рукой у защитника "Десны" Максима Имерекова в начальной фазе действий, приведших к голу. По букве закона и "принципам справедливости системы VAR", наверное, это правильное решение. Но претензии к арбитру заключаются в том, что он вовремя не заметил это нарушение, и не остановил игру до взятия ворот.
Оценка: 7 баллов из 10-ти.
"Ингулец" – "Олимпик" (2:1)
Арбитр: Дмитрий Бондаренко.
Игра была довольно легкой для арбитража. Команды старались играть корректно и мало фолили. VAR на матче не работал.
На два эпизода из этого матча мы обратили внимание. На 76-й минуте полузащитник хозяев поля Деннис Янаков упал в штрафной "Олимпика" после борьбы с Драме и арбитр показал игроку "Ингульца" желтую карточку за симуляцию. Это было верное решение. Контакт с Драме, был инициирован игроком атаки, без активного участия защитника.
На 95-й минуте Каргбо пробивал по воротам и мяч в штрафной попал в руку Денису Балану. Арбитр назначил пенальти в ворота "Ингульца" и не ошибся. Рука защитника хозяев стала на пути мяча в створ ворот, так что назначение пенальти оправдано.
Оценка: 8 баллов из 10-ти.
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