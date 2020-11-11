Украинская женщина впервые рассудит матч мужских национальных сборных

Харьковчанке Екатерине Монзуль доверили игру Лиги наций между "карликами" Сан-Марино и Гибралтаром

Украинскую женскую бригаду арбитров впервые назначили на матч национальных мужских сборных. Как сообщает УЕФА, 39-летняя харьковчанка Екатерина Монзуль будет обслуживать поединок Лиги наций в четвертом дивизионе между национальными командами Сан-Марино и Гибралтаром, который состоится в субботу, 14 ноября.

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Ассистентками Екатерины Монзуль будут Александра Ардашева и Марина Стрелецкая. Четвертый арбитр – Анастасия Романюк.

Монзуль и ее бригада / Фото: УАФ

Ранее Екатерина Монзуль была главным арбитром на матче Литва – Греция (2:0), но это был поединок не главных, а молодежных мужских сборных своих стран.

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Напомним, в минувшее воскресенье Монузль судила матч "Динамо" – "Шахтер" 0:3, в котором после просмотра VAR за грубый фол против "горняка" Виктора Корниенко удалила капитана киевлян Сергея Сидорчука.

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После "Украинского классико" Вячеслав Шевчук назвал Монзуль лучшим арбитром Украины. "Наши арбитры-мужчины должны задуматься, почему женщина показывает такой высочайший уровень. По матчу "Динамо" – "Шахтер": все отлично, все четко. Тете на первых минутах наступил на палец Попову – сразу желтая, среагировала отлично. Здесь нет никакой предвзятости, все по делу: что есть, что видит, то и показывает. Не замедляет игру, кстати", – отметил эксперт.

Смотрите, как играют Сан-Марино и Гибралтар, которые рассудит Монзуль

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