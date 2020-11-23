Судейский разбор от Метревели: Справедливое удаление Мораеса и спорный офсайд в пользу "Динамо"

Футбольный эксперт Михаил Метревели специально для "Спорт.Сегодня" продолжает еженедельный обзор судейских итогов тура украинской Премьер-лиги. Все матчи, все спорные моменты 10-го тура УПЛ – в фокусе известного футбольного эксперта.

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Рейтинг арбитров:

Матчей Средняя оценка 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Алексей Деревинский 2 8,50 8 9 Сергей Бойко 3 8,17 8 8,5 8 Владимир Новохатний 4 8,00 9 7 8 8 Ярослав Козык 2 8,00 8 8 Николай Балакин 2 8,00 8 8 Анатолий Абдула 2 8,00 8 8 Денис Шурман 3 8,00 8 8 8 Александр Дердо 1 8,00 8 Катерина Монзуль 6 8,00 7 8 8 9 8 8 Александр Коваленко 1 8,00 8 Евгений Арановский 3 7,67 7 8 8 Александр Шандор 2 7,50 6 9 Константин Труханов 2 7,50 7 8 Максим Козыряцкий 6 7,42 8 8 6 8 7 7,5 Дмитрий Бондаренко 3 7,33 8 6 8 Игорь Пасхал 7 7,00 8 7,5 6 8 7,5 5 7 Юрий Иванов 4 6,75 8 4 7 8 Дмитрий Кривушкин 4 6,63 5 7 6,5 8 Дмитрий Кутаков 2 6,50 7 6 Александр Омельченко 1 6,00 6 Виталий Романов 3 6,00 5 6,5 6,5 Роман Блавацкий 1 6,00 6 Виктор Копиевский 3 5,83 5,5 6 6 Юрий Можаровский 1 5,00 5

В прошедшие выходные было сыграно шесть матчей 10-го тура Премьер-лиги, встреча "Олимпик" – "Заря" перенесен из-за коронавируса в донецком клубе. Поехали!

Михаил Метревели:

Вот и еще один тур позади. В этот раз количество "судьбоносных" ошибок наших рефери было минимальным. В большинстве случаев арбитры показали высокий уровень судейства, а там, где могли быть серьезные ошибки, их страховал ВАР. Хорошая тенденция, но еще требующая подтверждения.

Кроме того, наконец-то и футболисты стали меньше нарушать правила, и средний показатель желтых карточек, выданных за игру, резко уменьшился с минимальных 6 до 4,6 предупреждений за игру. При этом были показаны всего 2 красные карточки, что не является аномальным явлением в нашем чемпионате. Все эти факты подтверждают то, что в 10-м туре было больше футбола и меньше борьбы! Так держать!

"Рух" – "Мариуполь" – 0:0

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Арбитр: Константин Труханов.

Матч был легким для арбитража. Команды играли корректно и не совершали грубых фолов. VAR на матче не работал. В матче был всего один эпизод, на который арбитр мог был отреагировать более жестко. На 25-й минуте Очеретько, пытаясь сыграть в мяч, коленом ударил в корпус Гагуна. Арбитр зафиксировал фол, но не показал игроку "Мариуполя" желтую карточку. Фол был грубым и заслуживал предупреждения.

Оценка: 8 баллов из 10.

"Ингулец" – "Динамо" – 0:2

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Арбитр: Максим Козыряцкий.

Для арбитража матч был довольно легким. Команды старались играть корректно и не совершали много грубых фолов. Также на матче работал VAR. Ключевыми для арбитража стали два эпизода. На 24-й минуте Буяльский вошел в штрафную и упал после борьбы с Павловым. Арбитр оставил эпизод без внимания и продолжил игру. Это верное решение. Пенальти не было, так как защитник был первым на мяче, да и сам Буяльский повел себя солидно, не пытаясь оказывать давление на арбитра и требовать пенальти. Это была борьба в рамках правил. На 30-й минуте Козак после подачи со штрафного забил гол в ворота "Динамо". Арбитр взятие ворот засчитал, но после длительного разбора эпизода ассистентом VAR отменил гол и зафиксировал офсайд. Это спорное решение. Вероятнее всего, игрок "Ингульца" был на одной линии с последним защитником "Динамо", и в таком случае эпизод нужно было оценить в пользу атаки. При этом арбитр встречи сам не смотрел видеоповторы, а доверился ассистенту VAR. За это уменьшаем оценку за его работу на полбалла.

Оценка: 7,5 балла из 10.

"Шахтер" – "Александрия" – 1:1

Арбитр: Екатерина Монзуль.

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Для арбитража матч был легким. Команды не совершали много фолов. Плюс на матче работал VAR. Ключевыми для арбитража стали два эпизода. На 17-й минуте Мораес вошел в штрафную и упал после подката от Мельника. Арбитр дала продолжить игру. Это верное решение. Защитник "Александрии" сыграл в мяч, после чего за его ноги зацепился Мораес. Ни пенальти, ни симуляции в этом эпизоде не было. На 29-й минуте Мораес поскользнулся и прямой ногой врезал в голеностоп Банаде. Арбитр оценила фол на желтую карточку, но после просмотра VAR изменила степень наказания и справедливо показала красную карточку. Форвард "Шахтера" не шел на этот фол умышленно и не хотел сыграть таким образом, но эпизод вполне мог закончиться более тяжелыми последствиями для игрока "Александрии".

Оценка: 8 баллов из 10.

"Минай" – "Днепр-1" – 3:2

Арбитр: Игорь Пасхал.

Для арбитража матч был средней тяжести. Команды мало фолили, но возникало много спорных эпизодов. На матче работал VAR. В матче был целый ряд сложных для арбитража эпизодов. На 12-й минуте после подачи с углового Лопыренок в борьбе ударил по ноге Игнатенко. Арбитр изначально не обратил внимания на этот эпизод, но после подсказки от ассистента VAR пошел смотреть повтор. После этого Пасхал назначил пенальти. Основания для такого решения у арбитра были, поскольку защитник "Миная" не сыграл в мяч. Но до этого момента мяч попал Игнатенко в руку. Он не играл ее умышленно, однако, по последним рекомендациям касательно арбитража, любое попадание мяча в руку игрока группы атаки считается нарушением. Таким образом, арбитру следовало назначить штрафной в пользу "Миная". На второй компенсированной к первому тайму минуте Кныш вошел в штрафную "Днепр-1", где его не по правилам атаковал Сваток. Чистый пенальти, который арбитр сразу же и назначил. На 49-й минуте Пыняшко принял мяч в штрафной "Днепр-1" и упал после подката Игнатенко. Арбитр проигнорировал эпизод и дал продолжить игру. При этом сам Пыняшко не стал изображать пенальти, сразу вскочил на ноги и продолжил игру. Повторы однозначного ответа не дали, но похоже, что форвард "Миная" падал еще до контакта с защитником днепрян, так что пенальти скорее всего не было. На 67-й минуте Хобленко сыграл рукой перед штрафной "Миная". Игроки из Ивано-Франковска стали требовать для форварда днепрян желтую карточку. Это разозлило Алексея, и он на эмоциях боднул Кныша головой. В результате за агрессивное и неспортивное поведение арбитр правильно показал форварду красную карточку. На 5-й компенсированной ко второму тайму минуте Пихаленок с фланга вошел в штрафную, где его по ноге ударил Сакив. Арбитр сразу указал на 11-метровую отметку и был прав.

Оценка: 7 баллов из 10.

"Десна" – "Львов" – 0:1

Арбитр: Сергей Бойко.

Матч был относительно легким для арбитража. Команды мало фолили и старались играть корректно. VAR на матче не работал. На 21-й минуте Гитченко после подачи с углового забил гол, но арбитр не засчитал его. Это было верным решением. Игрок "Десны" заблокировал вратаря "Львова" во вратарской площадке, что и зафиксировал арбитр. На 32-й минуте Кравчук и Будковский вели верховую борьбу в штрафной "Львова", и при приземлении защитник львовян наступил своему сопернику на ногу. Форвард "Десны" требовал пенальти, но арбитр проигнорировал его и дал продолжить игру. Это было верным решением. Эпизод уже был заигран, а Кравчук просто не мог поставить ногу по-другому, поскольку падал после борьбы и не контролировал свои движения. На пенальти эпизод не тянул. На первой компенсированной ко второму тайму минуте Имереков забил гол, но допустил идентичное нарушение, которое совершил Гитченко в первом тайме – нападение на вратаря. Арбитр последовательно и совершенно правильно второй раз отменил гол "Десны".

Оценка: 8 баллов из 10.

"Ворскла" – "Колос" – 3:0

Арбитр: Дмитрий Кривушкин.

Матч был средней тяжести для арбитража. Игроки обеих команд пытались оказывать давление на арбитра и в матче было достаточно спорных моментов. На матче работал VAR. На 16-й минуте Новак сбил Кане, который вбегал в штрафную. Арбитр указал на 11-метровую отметку, но эпизод попал в объектив VAR. После повтора было четко видно, что игрок Колоса сфолил до штрафной площадки. Так что арбитр верно исправил свое решение и назначил штрафной удар. На 35-й минуте Смирный делал прострел в штрафную и столкнулся с Якубу, который пытался заблокировать прострел. Арбитр дал продолжить игру и был полностью прав. Якубу не бил Смирного по ноге, а сам Смирный ударился об Якубу. О пенальти не могло быть и речи, что и подтвердил VAR. На 48-й минуте Задоя пробил по воротам и мяч в штрафной попал в руку Чеснакову. Арбитр дал продолжить игру. Это верное решение. Игрок "Ворсклы" полностью прижимал руку к корпусу, так что никакой игры рукой не было.

Оценка: 8 баллов из 10.

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