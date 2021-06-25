"Я жена была. И брала из тумбочки": обворовали лучшего футболиста России

Бывшая супруга Андрея Аршавина не скрывает, что обчистила его, но уверена, что он бы ее простил, если бы не свекровь – откровения брюнетки Алисы

Аршавин и его бывшая жена Алиса

Алиса Казьмина, бывшая супруга лучшего российского футболиста XXI века Андрея Аршавина, ответила на обвинения матери полузащитника в краже большой суммы денег.

Ранее мать экс-игрока Зенита и Арсенала Аршавина заявила, что Алиса "мошенническим путем вытащила из него миллион евро".

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"У нас была тумбочка. Мы брали оттуда деньги, которые, кстати, выдавала мама. Сейчас все крутится вокруг того, что я что-то украла. Знаете, что я на это отвечу? Я жена была! Если ты любишь, а твоя женщина начехардила такие вещи – ну взяла три миллиона и потратила – ты простишь! Это же твоя жена!"

"В начале отношений все было прекрасно, он не жалел денег. Не обратил бы внимания и на эти три миллиона, если бы не его мама. Именно свекровь настроила Андрея против меня и обвинила в воровстве. Поэтому не простил! Мама не любит ни женщин, ни мужчин, ни детей – никого. У нее было два брака. И мечта всей ее жизни – чтобы Андрей был при ней. Она говорит ему, мол, ты будешь удачлив, а эти жены тебе только мешают", пожаловалась Казьмина каналу Лучше правду

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Ранее порноактриса рассказала, как Аршавин и Быстров испугались группового секса, когда она перед началом попросила сделать селфи.