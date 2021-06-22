Ему помогут уйти: в России уже прощаются с тренером сборной

В России больше не видят будущего у сборной России при Станиславе Черчесове. Боярский призывает тренера самому подать в отставку или это сделают вместо него

Станислав Черчесов должен подать в отставку / Фото: Reuters

Знаменитый актер и футбольный болельщик Михаил Боярский предположил, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов должен подать в отставку после позорного выступления команды на Евро-2020. Ранее мы писали, что обкакавшуюся сборную России дома встретил ОМОН.

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"Он сам уйдет, я убежден в этом. Он прекрасно понимает, что из того материала, который он дает, уже ничего не получится. Но если не уйдет, ему в этом помогут", – выразил мнение Боярский в интервью Матч ТВ.

Напомним, что сборная России разгромно уступила Дании в заключительном ту ре группового этапа Евро-220 и заняла последнее место в группе. В активе команды Черчесова всего одна победа над Финляндией (1:0).

Ранее мы писали, что тренером России хочет стать украинец. "Готов ли я сменить Черчесова на посту главного тренера? Конечно. С удовольствием", - заявил потенциальный коуч.