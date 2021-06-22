22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
26 июня 19:00
Уэльс --
Дания --
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Евро-2020

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Ему помогут уйти: в России уже прощаются с тренером сборной

Александр Трикиша Александр Трикиша
22 июня, 15:48
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В России больше не видят будущего у сборной России при Станиславе Черчесове. Боярский призывает тренера самому подать в отставку или это сделают вместо него
Станислав Черчесов должен подать в отставку
Станислав Черчесов должен подать в отставку / Фото: Reuters

Знаменитый актер и футбольный болельщик Михаил Боярский предположил, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов должен подать в отставку после позорного выступления команды на Евро-2020. Ранее мы писали, что обкакавшуюся сборную России дома встретил ОМОН.

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"Он сам уйдет, я убежден в этом. Он прекрасно понимает, что из того материала, который он дает, уже ничего не получится. Но если не уйдет, ему в этом помогут", – выразил мнение Боярский в интервью Матч ТВ.

Напомним, что сборная России разгромно уступила Дании в заключительном ту ре группового этапа Евро-220 и заняла последнее место в группе. В активе команды Черчесова всего одна победа над Финляндией (1:0).

Ранее мы писали, что тренером России хочет стать украинец. "Готов ли я сменить Черчесова на посту главного тренера? Конечно. С удовольствием", - заявил потенциальный коуч.

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
2
3:1
4
2
Англия
2
1:0
4
3
Хорватия
2
1:2
1
4
Шотландия
2
0:2
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
2
1:1
2
4
Польша
2
2:3
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
2
2:1
4
2
Германия
2
4:3
3
3
Португалия
2
5:4
3
4
Венгрия
2
1:4
1
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Все таблицы Евро
Вторник, 22 июня
22:00
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Среда, 23 июня
19:00
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19:00
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