21 июня 22:00 Видео
Россия 1
Дания 4
21 июня 22:00 Видео
Финляндия 0
Бельгия 2
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo

Евро-2020

Главная Матчи Таблицы Команды Сборная Украины Мисс Евро Прогнозы Видео
СЕГОДНЯ Новости спорта Евро 2020

"Ничего более позорного не видел": Лев Лещенко про сборную России

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
22 июня, 11:22
Копировать ссылку
По словам певца, российским футболистам лучше было вообще не попадать на чемпионат Европы, чем так беспомощно там опозориться: "А ведь такие бабки получают"
Артем Дзюба и Лев Лещенко
Артем Дзюба и Лев Лещенко / Фото: Reuters

Российский певец Лев Лещенко разнес в пух и прах сборную РФ после ее вылета с Евро-2020.

Накануне россияне разгромно проиграли Дании 1:4 и заняли последнее место в своей группе.

"Более позорной игры я не помню за весь период своего боления! Более позорной, беспомощной, неорганизованной, безалаберной, – цитирует Лещенко СЭ. – Нельзя было ставить вратаря Сафонова на этот матч. Датчане – высокие ребята, он же еле-еле доставал до мяча в борьбе. В первом голе надо было просто отойти ближе к воротам, а он же вышел вперед и получил удар. Я не знаю, в какой футбол они играют. Это футбол Дзюбы. Это же беда, такая профанация, одни навесы и навесы. Где игра? Футбола нет никакого! Посмотрите, люди комбинируют, устраивают какие-то кружева, создают темп. А мы совсем не играем. Да, на чемпионате мира нам повезло, играли с третьесортными командами. Но ничего не происходит в футболе у нас абсолютно"

"Получают такие бабки и такой кошмар! У меня эмоции просто захлестывают после такой безобразной игры. Позорище, зачем вообще ездить на чемпионат Европы с такой игрой? Лучше уж проигрывать в отборе тогда, чтобы так не позориться. Был же футбол у нас!"

"Стоит ли Черчесову подавать в отставку? Не знаю, это пусть он сам решает", – добавил Лещенко

Футболисты сборной России
Футболисты сборной России / Фото: Reuters

Ранее мы писали, что тренером России хочет стать украинец.

Читайте также: Обкакавшуюся сборную России дома встретил ОМОН (видео)

Смотрите, как Россия вылетела с Евро-2020

Favbet
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Больше новостей
Реклама
девушки Евро
История одной фотографии
Спортивные истории
Favbet стрим
Плейлист сборной
Favbet стрим
Девушки покера
PokerMatch

Сара
Шафак

Финляндия
Мисс Финляндия-2012
Опрос
Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
2
3:1
4
2
Англия
2
1:0
4
3
Хорватия
2
1:2
1
4
Шотландия
2
0:2
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
2
1:1
2
4
Польша
2
2:3
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
2
2:1
4
2
Германия
2
4:3
3
3
Португалия
2
5:4
3
4
Венгрия
2
1:4
1
Показать больше
Все таблицы Евро
Понедельник, 21 июня
1:4
Видео О матче
0:2
Видео О матче
Вторник, 22 июня
22:00
Смотри на:
22:00
Смотри на:
Среда, 23 июня
19:00
Смотри на:
19:00
Смотри на:
Смотреть все матчи

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять