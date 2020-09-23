Выше только космос! Ярмоленко узнал оценку за матч с "Халлом"

Действия украинца в феерическом для него поединке Кубка английской лиги оценили максимально возможной "десяткой"

Аналитики авторитетного портала WhoScored максимально высоко оценили игру Андрея Ярмоленко, забившего два гола и сделавшего две результативные передачи в матче Кубка английской лиги "Вест Хэм" – "Халл Сити". Напомним, благодаря украинцу, сыгравшему лучший поединок в своей карьере на Туманном Альбионе, "молотобойцы" разгромили соперника 5:1.

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За этот матч украинский вингер "Вест Хэма" получил от аналитиков максимально возможные 10 баллов. Таких оценок от WhoScored футболисты удостаиваются крайне редко. Выше – только космос!

Андрей Ярмоленко / Фото: Reuters

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Алле и Ярмоленко / Фото: Reuters В тренде Все результаты 3-го тура чемпионата Украины по футболу

Отметим, что, помимо голевого и ассистентского дублей, Андрей Ярмоленко в матче с "Халлом" совершил три удачные обводки – лучший показатель "Вест Хэма" в этом поединке.

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Напомним, что "молотобойцами" в игре с "Халлом" руководил ассистент главного тренера Алан Ирвайн. Дело в том, что наставник "Вест Хэма" Дэвид Мойес заразился коронавирусом. Положительный результат на COVID-19 также дали тесты двух партнеров Ярмоленко – Иссы Диопа и Джоша Каллена. Болезнь у всех троих проходит бессимптомно.

Смотрите, как Ярмоленко ранее забивал за "Вест Хэм"

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