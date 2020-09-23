Українська
$ 28,21
33,12
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Тренер и партнеры украинца Ярмоленко заразились коронавирусом

23 сентября, 02:55

Елена Павлова Елена Павлова

Болезнь у всех троих представителей "Вест Хэма" проходит бессимптомно

Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес заразился коронавирусом – пишет сайт английского клуба. Положительный результат на COVID-19 также дали тесты игроков команды Иссы Диопа и Джоша Каллена. Сообщается, что все зараженные незамедлительно покинули расположение команды и были отправлены на карантин. Ранее мы сообщали, что в составе "Челси" – вспышка коронавируса после возвращения игроков из отпуска.

"Медицинский штаб был проинформирован о результатах теста, после чего Мойес и оба футболиста в срочном порядке покинули стадион и отправились домой", – говорится в заявлении клуба.

Реклама

Читайте также: "Ливерпуль" подхватил коронавирус на сборах в Австрии

Дэвид Мойес

Дэвид Мойес / Фото: Reuters

Болезнь у всех троих проходит бессимптомно. Однако командой в ближайшее время будет руководить ассистент главного тренера Алан Ирвайн. Он вывел "Вест Хэм" на матч Кубка Лиги против "Халла", в котором украинец Андрей Ярмоленко забил два гола и отдал две передачи. А "Молотобойцы" выиграли со счетом 5:1.

Реклама

Напомним, что в минувшем сезоне "Вест Хэм" занял 16-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

Смотрите, как "Вест Хэм" играл в чемпионате Англии

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

тренер чемпионат Англии Вест Хэм Дэвид Мойес коронавирус
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Вот это мы приплыли": "Нива" остроумно ответила на троллинг "Кристалла" со ржавым автомобилемФутбол
Все результаты 3-го тура чемпионата Украины по футболу
Все результаты 3-го тура чемпионата Украины по футболуЧУ по футболу
"Динамо" лишилось двух нападающих. Кто будет забивать голы в команде ЛуческуФутбол
Parimatch объявляет о партнерстве с Ювентус
Parimatch объявляет о партнерстве с ЮвентусФутбол
"Челси" – "Ливерпуль": прогноз Александра ШовковскогоФутбол
Прервет ли ПСЖ проигрышную серию: прогноз на матч от Александра Шовковского
Прервет ли ПСЖ проигрышную серию: прогноз на матч от Александра ШовковскогоФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять