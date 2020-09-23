Тренер и партнеры украинца Ярмоленко заразились коронавирусом

Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес заразился коронавирусом – пишет сайт английского клуба. Положительный результат на COVID-19 также дали тесты игроков команды Иссы Диопа и Джоша Каллена. Сообщается, что все зараженные незамедлительно покинули расположение команды и были отправлены на карантин. Ранее мы сообщали, что в составе "Челси" – вспышка коронавируса после возвращения игроков из отпуска.

"Медицинский штаб был проинформирован о результатах теста, после чего Мойес и оба футболиста в срочном порядке покинули стадион и отправились домой", – говорится в заявлении клуба.

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Дэвид Мойес / Фото: Reuters

Болезнь у всех троих проходит бессимптомно. Однако командой в ближайшее время будет руководить ассистент главного тренера Алан Ирвайн. Он вывел "Вест Хэм" на матч Кубка Лиги против "Халла", в котором украинец Андрей Ярмоленко забил два гола и отдал две передачи. А "Молотобойцы" выиграли со счетом 5:1.

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Напомним, что в минувшем сезоне "Вест Хэм" занял 16-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

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