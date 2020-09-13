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И Ярмоленко не спас: как "Вест Хэм" проиграл стартовый матч сезона в Англии (видео)

13 сентября, 08:29

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Лондонская команда не смогла на своей арене одолеть "Ньюкасл", украинец вышел на замену

Неудачно начал чемпионат Англии "Вест Хэм" – клуб одного из двух украинцев в Премьер-лиге, Андрея Ярмоленко. Команда Дэвида Мойеса, которая в минувшем сезоне едва не вылетела из элиты, уступила на своем поле середнякам из "Ньюкасла" – 0:2. Украинский вингер Андрей Ярмоленко в матче с "Ньюкаслом" вышел на замену на 67-й минуте, однако не спас лондонцев от поражения.

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Наш соотечественник несколько раз пытался бить по воротам, но успеха не добился. Зато схлопотал желтую карточку за грубость. Напомним, что Ярмоленко сватают в китайский клуб. Его в своих рядах хочет видеть "Шаньдун Лунэн". Похоже, что в новом сезоне "молотобойцев" снова ожидает борьба за выживание.

Правда, "Вест Хэм" владел мячом 58% игрового времени, и в первом тайме гостей дважды спасал каркас ворот. Однако удача была на стороне парней из Ньюкасла, которые отличились голами на 56-й и 87-й минутах. Смотрите обзор поединка.

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Смотрите, как Ярмоленко забивал в составе сборной Украины:

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