Все детство провел в яме. Бущан шокировал своими воспоминаниями

Сегодня, 11 ноября, команда Петракова сыграет в Одессе против болгар. Онлайн матча Украина – Болгарии есть на сайте.

Одесса не чужой город для голкипера сборной Украины Георгия Бущана. Именно в Южной Пальмире проходило становление футбольной личности 27-летнего вратаря.

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"Я вырос в Киевском районе, в народе это Таирово. 9 гимназия, все детство прошло у меня там.

И стадион такой, яма, все местные, я думаю, понимают, о чем я говорю. Там играл за команду с тренерами на чемпионат района, и я до 14 лет за них выступал…

Там то ли свалка какая-то была, и хозяин этого поля сделал само поле и сделал трибуны из старых резин", – рассказал Бущан в интервью vZbirna.