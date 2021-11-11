11 листопада 19:30
Україна --
Болгарія --
12 листопада 19:45
Італія --
Швейцарія --
13 листопада 14:00
Боснія і Герцеговина --
Фінляндія --
13 листопада 21:45
Франція --
Казахстан --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Шериф --
Реал --
19 листопада 19:30
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 14:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 17:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Олександрія --
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
⚽ Україна - Болгарія: онлайн 📲 Операція Цифровізація 🇪🇺 Червона зона ЄС ⚠ Кат Палич
СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Все дитинство провів у ямі. Бущан шокував своїми спогадами

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
11 листопада, 18:59
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Напередодні товариського матчу між збірними України та Болгарії, воротар нашої команди Георгій Бущан розповів про свої перші кроки у футболі
Георгій Бущан дитинство провів на одеському стадіоні "яма"
Георгій Бущан дитинство провів на одеському стадіоні "яма" / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 11 листопада, команда Петракова зіграє в Одесі проти болгар. Онлайн матчу Україна – Болгарії є на сайті.

Одеса не чуже місто для голкіпера збірної України Георгія Бущана Саме у Південній Пальмірі проходило становлення футбольної особистості 27-річного воротаря.

Реклама

Читайте також: Україна – Болгарія: о котрій і де дивитись матч

"Я виріс у Київському районі, у народі це Таїрове. 9 гімназія, все дитинство пройшло у мене там.

І стадіон такий, яма , всі місцеві, я думаю, розуміють, про що я говорю. Там грав за команду з тренерами на чемпіонат району, і я до 14 років виступав за них.

Там чи то звалище якесь було, і господар цього поля зробив саме поле та зробив трибуни із старих гум", – розповів Бущан в інтерв'ю vZbirna.

Подивіться, як виглядав стадіон з дитинства Бущана.

Реклама

Зазначимо, що Георгій Бущан – вихованець одеського Чорноморця, а з 2010 року займався у системі київського Динамо.

Бущан був визнаний найкращим воротарем УПЛ сезону 2020/21, разом із Анатолієм Трубіним.

Реклама

Георгій Бущан викликаний до збірної України
Георгій Бущан викликаний до збірної України / Фото: УАФ

У збірній України одесит зіграв 11 поєдинків, у яких пропустив 21 м'яч.

Читайте також:

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
ТОП-матчі

Україна

Сьогодні

19:30

Болгарія

1.63

3.84

5.50

Італія

Завтра

19:45

Швейцарія

1.62

4.08

6.50
Дівчата покеру
PokerMatch

Кейт
Ліндсі

США
Фото красуні
Опитування
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
2016К
2
Олександр Усик Олександр Усик
1607К
3
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1465К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1031К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
827К
6
Іван Редкач Іван Редкач
719К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
644К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
517К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
496К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
435К
Рекорд Ломаченко
Покер - це спорт!
Новини покеру
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Шахтар
14
38:8
35
2
Динамо
14
35:7
35
3
Зоря
14
33:16
29
4
Ворскла
14
23:11
28
5
Дніпро-1
14
21:14
28
6
Олександрія
14
14:10
23
7
Десна
14
17:21
21
8
Верес
14
12:15
19
9
Металіст 1925
14
16:22
19
10
Рух
13
13:18
13
11
Колос
13
8:21
11
12
Чорноморець
14
16:29
11
13
Львів
14
9:22
10
14
Інгулець
13
9:23
9
15
Минай
13
8:20
8
16
Маріуполь
14
17:32
7
Показати бiльше
Пʼятниця, 19 листопада
19:30
Субота, 20 листопада
14:00
17:00
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Порівняй: платіжки в Україні та Європі
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти