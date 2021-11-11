Все дитинство провів у ямі. Бущан шокував своїми спогадами

Сьогодні, 11 листопада, команда Петракова зіграє в Одесі проти болгар. Онлайн матчу Україна – Болгарії є на сайті.
Одеса не чуже місто для голкіпера збірної України Георгія Бущана Саме у Південній Пальмірі проходило становлення футбольної особистості 27-річного воротаря.
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"Я виріс у Київському районі, у народі це Таїрове. 9 гімназія, все дитинство пройшло у мене там.
І стадіон такий, яма , всі місцеві, я думаю, розуміють, про що я говорю. Там грав за команду з тренерами на чемпіонат району, і я до 14 років виступав за них.
Там чи то звалище якесь було, і господар цього поля зробив саме поле та зробив трибуни із старих гум", – розповів Бущан в інтерв'ю vZbirna.
Подивіться, як виглядав стадіон з дитинства Бущана.
Зазначимо, що Георгій Бущан – вихованець одеського Чорноморця, а з 2010 року займався у системі київського Динамо.
Бущан був визнаний найкращим воротарем УПЛ сезону 2020/21, разом із Анатолієм Трубіним.
У збірній України одесит зіграв 11 поєдинків, у яких пропустив 21 м'яч.
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