11 листопада 19:30
Україна --
Болгарія --
12 листопада 19:45
Італія --
Швейцарія --
13 листопада 14:00
Боснія і Герцеговина --
Фінляндія --
13 листопада 21:45
Франція --
Казахстан --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
19 листопада 19:30
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 14:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 17:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Олександрія --
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
⚽ Україна - Болгарія: онлайн 📲 Операція Цифровізація 🇪🇺 Червона зона ЄС ⚠ Кат Палич
СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Із Москви до Києва: перше фото мами Зінченка в Instagram

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
11 листопада, 12:54
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Ірина приїхала до столиці України на хрестини своєї онуки – Єви
Зінченко і вся його рідня
Зінченко і вся його рідня / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні збірна України з Олександром Зінченком в Одесі зіграє товариський матч з Болгарією. Онлайн Україна – Болгарія доступний на нашому сайті.

Україна – Болгарія: о котрій і де дивитись матч

Реклама

А напередодні матчу збірної Зінченко у Києві охрестив свою доньку Єву. Нагадаємо, кумами гравця МанСіті стали захисник Шахтаря Микола Матвієнко та дружина форварда Бенфіки Романа Яремчука Христина.

Як стало відомо сьогодні, на таїнстві хрещення у столиці України була ще одна дуже важлива для Зінченка людина – його мама Ірина.

З цієї нагоди вона навіть опублікувала перший пост на своїй сторінці в Instagram, показавши, як обіймає за плечі Зінченка та його дружину Владу Седан, а також тримає на руках 3-місячну Єву.

Реклама

"Мої рідні", – написала мама Зінченка.

Реклама

Нагадаємо, Олександр Зінченко народився у Радомишлі Житомирської області. Так склалося, що його батьки розлучилися. І згодом його мати вийшла заміж за футбольного тренера Віктора Карапету, з яким пізніше переїхала до Москви.

Вітчим відіграв ключову роль у футбольному становленні Зінченка, займаючись з Олександром 11 років. Йому футболіст присвятив свій перший гол за збірну України, забитий 2016-го у ворота румунів.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
ТОП-матчі

Україна

Сьогодні

19:30

Болгарія

1.63

3.84

5.50

Італія

Завтра

19:45

Швейцарія

1.62

4.08

6.50
Дівчата покеру
PokerMatch

Кейт
Ліндсі

США
Фото красуні
Опитування
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
2016К
2
Олександр Усик Олександр Усик
1607К
3
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1465К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1031К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
827К
6
Іван Редкач Іван Редкач
719К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
644К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
517К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
496К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
435К
Рекорд Ломаченко
Покер - це спорт!
Новини покеру
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Шахтар
14
38:8
35
2
Динамо
14
35:7
35
3
Зоря
14
33:16
29
4
Ворскла
14
23:11
28
5
Дніпро-1
14
21:14
28
6
Олександрія
14
14:10
23
7
Десна
14
17:21
21
8
Верес
14
12:15
19
9
Металіст 1925
14
16:22
19
10
Рух
13
13:18
13
11
Колос
13
8:21
11
12
Чорноморець
14
16:29
11
13
Львів
14
9:22
10
14
Інгулець
13
9:23
9
15
Минай
13
8:20
8
16
Маріуполь
14
17:32
7
Показати бiльше
Пʼятниця, 19 листопада
19:30
Субота, 20 листопада
14:00
17:00
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Порівняй: платіжки в Україні та Європі
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти