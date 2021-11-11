Із Москви до Києва: перше фото мами Зінченка в Instagram

Сьогодні збірна України з Олександром Зінченком в Одесі зіграє товариський матч з Болгарією. Онлайн Україна – Болгарія доступний на нашому сайті.
Україна – Болгарія: о котрій і де дивитись матч
А напередодні матчу збірної Зінченко у Києві охрестив свою доньку Єву. Нагадаємо, кумами гравця МанСіті стали захисник Шахтаря Микола Матвієнко та дружина форварда Бенфіки Романа Яремчука Христина.
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Як стало відомо сьогодні, на таїнстві хрещення у столиці України була ще одна дуже важлива для Зінченка людина – його мама Ірина.
З цієї нагоди вона навіть опублікувала перший пост на своїй сторінці в Instagram, показавши, як обіймає за плечі Зінченка та його дружину Владу Седан, а також тримає на руках 3-місячну Єву.
"Мої рідні", – написала мама Зінченка.
Нагадаємо, Олександр Зінченко народився у Радомишлі Житомирської області. Так склалося, що його батьки розлучилися. І згодом його мати вийшла заміж за футбольного тренера Віктора Карапету, з яким пізніше переїхала до Москви.
Вітчим відіграв ключову роль у футбольному становленні Зінченка, займаючись з Олександром 11 років. Йому футболіст присвятив свій перший гол за збірну України, забитий 2016-го у ворота румунів.