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Из Москвы в Киев: первое фото мамы Зинченко в Instagram

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
11 ноября, 12:54
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Ирина приехала в столицу Украины на крестины своей внучки – Евы
Зинченко и вся его родня
Зинченко и вся его родня / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня сборная Украины с Александром Зинченко в Одессе сыграет товарищеский матч с Болгарией. Онлайн Украина – Болгария доступен на нашем сайте.

Украина – Болгария: во сколько и где смотреть матч

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А накануне матча сборной Зинченко в Киеве окрестил свою дочку Еву. Напомним, кумовьями игрока МанСити стали защитник Шахтера Николай Матвиенко и жена форварда Бенфики Романа Яремчука Кристина.

Как стало известно сегодня, на таинстве крещения в столице Украины был еще один очень важный для Зинченко человек – его мама Ирина.

По этому случаю она даже опубликовала первый пост на своей странице в Instagram, показав, как обнимает за плечи Зинченко и его жену Владу Седан, а также держит на руках 3-месячную Еву.

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"Мои родные", – написала мама Зинченко.

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Напомним, Александр Зинченко родился в Радомышле Житомирской области. Так сложилось, что его родители развелись. И со временем его мать вышла замуж за футбольного тренера Виктора Карапету, с которым позже переехала в Москву.

Отчим сыграл ключевую роль в футбольном становлении Зинченко, занимаясь с Александром 11 лет. Ему футболист посвятил свой первый гол за сборную Украины, забитый в 2016-м в ворота румын.

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