Украина – Болгария: во сколько и где смотреть матч

В четверг, 11 ноября, в Одессе команда Александра Петракова проводит репетицию перед решающим поединком отбора ЧМ-2022

Украина принимает Болгарию перед поездкой в Боснию / Фото: Reuters

Начало товарищеского матча Украина – Болгария в четверг, 11 ноября – в 19:30. Поединок пройдет в Одессе. Онлайн Украина – Болгария доступен на на нашем сайте.

ГДЕ СМОТРЕТЬ УКРАИНА – БОЛГАРИЯ

В прямом эфире матч Украина – Болгария 11 ноября, начиная с 19:30, покажет телеканал "Футбол 1". В записи игру можно посмотреть на канале "Украина" в 23:20.

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Отметим, Болгария уже потеряла шансы выйти на ЧМ-2022 из своей отборочной группы, проиграв борьбу Италии и Швейцарии. Тогда как Украину ждет решающий матч за попадание в плей-офф – с Боснией и Герцеговиной на ее поле 16 ноября.

Следовательно, сегодня украинской сборной желательно не только поднять себе настроение хорошим результатом в игре с болгарами, но и сохранить целыми ноги на Боснию, с которой в октябре "сине-желтые" разошлись миром 1:1.

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ПРОГНОЗ НА МАТЧ УКРАИНА – БОЛГАРИЯ

Большим фаворитом матча 11 ноября аналитики букмекерских контор называют Украину. На ее победу установлен коэффициент 1.51, на ничью – 4.30, на победу Болгарии – 6.90. Исходя из этих котировок, вероятность исходов следующая:

выигрыш Украины – 64%

ничья – 22%

выигрыш Болгарии -14%

наиболее вероятный счет – 1:0

СРАВНЕНИЕ СОСТАВОВ

По оценкам аналитиков Transfermarkt, кадровая обойма сборной Украины в 11 раз дороже болгарской – 188 млн евро против 17 млн евро.

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Заявка сборной Украины на игру

Вратари: Бущан, Пятов, Ризнык

Бущан, Пятов, Ризнык Защитники: Соболь, Качараба, Кривцов, Корниенко, Тымчик, Караваев, Матвиенко

Соболь, Качараба, Кривцов, Корниенко, Тымчик, Караваев, Матвиенко Полузащитники: Сидорчук, Степаненко, Ярмоленко, Малиновский, Зубков, Буяльский, Цыганков, Зинченко, Гармаш, Коваленко

Сидорчук, Степаненко, Ярмоленко, Малиновский, Зубков, Буяльский, Цыганков, Зинченко, Гармаш, Коваленко Нападающие: Яремчук, Сикан, Довбик

Шапаренко и Забарный остались вне заявки Украины на Болгарию – по всей видимости, Петраков решил приберечь их на отборочный матч с Боснией и Герцеговиной 16 ноября.

Состав сборной Болгарии

Вратари: Николай Михайлов (Левски), Иван Караджов (Арда), Светослав Вуцов (Славия София).

Николай Михайлов (Левски), Иван Караджов (Арда), Светослав Вуцов (Славия София). Защитники: Васил Божиков (Слован, Словакия), Петко Христов (Специя, Италия), Димитр Велковский (Серкль Брюгге, Бельгия), Эдисон Йорданов (Вестерло, Бельгия), Андреа Христов (Славия София), Иван Турицов (ЦСКА София), Алекс Петков (Арда).

Васил Божиков (Слован, Словакия), Петко Христов (Специя, Италия), Димитр Велковский (Серкль Брюгге, Бельгия), Эдисон Йорданов (Вестерло, Бельгия), Андреа Христов (Славия София), Иван Турицов (ЦСКА София), Алекс Петков (Арда). Полузащитники: Георгий Костадинов (Арсенал Тула, Россия), Кристиян Малинов (Левен, Бельгия), Илиян Илиев (Аполлон, Кипр), Момчил Цветанов (Кангвон, Южная Корея), Тодор Неделев (Ботев), Ивайло Чочев (ЦСКА 1948), Доминик Янков (Лудогорец), Борислав Цонев, Радослав Цонев (оба – Левски), Радослав Кирилов (Славия София).

Георгий Костадинов (Арсенал Тула, Россия), Кристиян Малинов (Левен, Бельгия), Илиян Илиев (Аполлон, Кипр), Момчил Цветанов (Кангвон, Южная Корея), Тодор Неделев (Ботев), Ивайло Чочев (ЦСКА 1948), Доминик Янков (Лудогорец), Борислав Цонев, Радослав Цонев (оба – Левски), Радослав Кирилов (Славия София). Нападающие: Атанас Илиев (Асколи, Италия), Станислав Иванов (Чикаго Файр, США), Кирил Десподов (Лудогорец), Димитр Илиев, Георгий Минчев (оба – Локомотив Пловдив)

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