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Вильярреал --
Манчестер Юнайтед --
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Барселона --
Бенфика --
23 ноября 22:00
Янг Бойз --
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Лилль --
Зальцбург --
23 ноября 22:00
Севилья --
Вольфсбург --
23 ноября 22:00
Мальме --
Зенит --
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Челси --
Ювентус --
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Черноморец --
Динамо --
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Львов --
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Александрия --
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Украина – Болгария: онлайн-трансляция матча в Одессе

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакции Спорт
11 ноября, 08:38
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Украинская команда проведет генеральную репетицию перед ключевым поединком отборочного турнира ЧМ-2022 против боснийцев

Сегодня в Одессе большой футбол. Сборная Украины сыграет в товарищеском матче против Болгарии.

Поединок начнется в 19:30, а мы проведем мультимедийную онлайн-трансляцию встречи.

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Где смотреть

В прямом эфире матч Украина – Болгария покажет телеканал "Футбол 1". В записи игру можно посмотреть на канале "Украина" в 23:20.

Украина – Болгария
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Путь на ЧМ-2022

Сборная Украины сохраняет еще шансы занять второе место в группе и попасть в стыковые матчи. Впрочем, шансы есть и у Финляндии, и у Боснии.

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Оставшиеся матчи группы:

13.11. Босния – Финляндия.

16.11. Босния – Украина, Финляндия – Франция.

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Что касается сборной Болгарии, то она уже не может побороться за вторую позицию. Болгарам осталось сыграть против Швейцарии (15 ноября).

История противостояния

Интересно, что за всю историю команды ни разу не встречались в официальных матчах. А вот товарищеских, до сегодняшнего, было сыграно пять. И наша команда ни разу не проиграла.

  • 03.06.1994. Болгария – Украина – 1:1
  • 18.08.1999. Украина – Болгария - 1:1
  • 26.04.2000. Болгария – Украина – 0:1
  • 07.10.2011. Украина – Болгария – 3:0
  • 14.11.2012. Болгария – Украина – 0:1

Букмекеры

В конторах фавориты встречи подопечные Александра Петракова. Коэффициент на победу Украины – 1.57, на ничью – 4.10, на победу Болгарии – 6.50.

Вероятность исхода: Украина – 61%, ничья – 23%, победа Болгарии – 16%.

Ожидается, что команды забьют не больше двух голов.

Цитаты тренеров

Александр Петраков (Украина):

"Контрольный матч с Болгарией – важный. Готовимся к Боснии и Герцеговине. Очень важен этот спарринг. А о задачах я говорить не буду. Сами все увидите".

Ясен Петров (Болгария):

"Украина – сильный соперник. Надеюсь, что мы продемонстрируем хорошую игру. Сейчас мы строим новую команду, на которую следует создавать давление, чтобы узнать, как мы работаем. Нам необходим опыт встреч с такими соперниками".

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