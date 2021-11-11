Шевченко передал Петракову послание из Италии

Андрей Шевченко, которого накануне представили в качестве нового тренера Дженоа, адресовал слова поддержки своей бывшей команде – сборной Украины

Шевченко и Петраков / Фото: REUTERS

Сегодня в Одессе "сине-желтые" играют товарняк с Болгарией. Трансляция Украина – Болгария онлайн доступна на нашем сайте.

Украина – Болгария: где смотреть матч

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Правда, послание Шевы из Италии касается не сегодняшнего товарищеского матча украинской сборной – а гостевого поединка 16 ноября против Боснии и Герцеговины, от результата которого будет зависеть выход нашей национальной команды в плей-офф за попадание на ЧМ-2022.

"Я хочу передать всем футболистам национальной сборной и тренерам привет. Будет очень сложная игра, поэтому я буду болеть. Всем болельщикам большой привет. Еще раз – важнейшая игра. Я всех обнимаю, желаю удачи, буду смотреть и болеть", – сказал в комментарии ПРОФУТБОЛ Digital Шевченко.

Украина vs Босния / Фото: Reuters

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Напомним, за то, что сборная Украины оказалась на грани невыхода в плей-офф, лежит ответственность и на Андрее Шевченко – бывшем коуче "сине-желтых". Ведь под его руководством наша сборная набрала всего три очка в трех матчах отбора к ЧМ-2022 – с Францией (1:1), Финляндией (1:1) и Казахстаном (1:1).

Шевченко и Петраков / Фото: ФФУ

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Сменщик Шевы Александр Петраков в следующих четырех поединках квалификации взял шесть очков – сыграв вничью с Казахстаном (2:2), Францией (1:1), Боснией (1:1) и обыграв Финляндию (2:1).