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В УАФ объявили, когда ждать вердикта Лозанны по матчу Швейцария – Украина

10 декабря, 16:37

Олег Люлька Олег Люлька

Окончательное решение суда по отмененному поединку, в котором украинцам впаяли 0:3, должно появиться к весне

Первый вице-президент Украинской ассоциации футбола Олег Протасов дал понять, что решения Спортивного арбитражного суда в Лозанне по матчу со Швейцарией стоит ждать ближе к весне. Напомним, УЕФА за отмененный поединок в Люцерне присудил украинцам техническое поражение 0:3, после чего УАФ подала апелляцию в суд.

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"Впереди новогодние праздники, поэтому ожидать решение по нашему вопросу в этом году уже вряд ли стоит. Это не быстрый процесс. Когда могут рассмотреть? Этим вопросом занимаются наши юристы. Думаю, придется подождать где-то пару месяцев", – цитирует Олега Протасова Meta Ratings

Олег Протасов

Олег Протасов / Фото: ФФУ

Встреча Швейцария – Украина не состоялась 17 ноября из-за решения главного врача кантона Люцерн, которого напугало появление больных коронавирусом в команде Андрея Шевченко.

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При этом в мотивационной части решения УЕФА объявил конкретную причину "технаря" для сборной Украины. "Сине-желтым" впаяли 0:3 за то, что не предусмотрели необходимость полной замены команды.

Если суд Лозанны отклонит апелляцию Украины, наша сборная опустится во второй дивизион Лиги наций.

Все подробности в спецтеме Отмена матча сборной

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УЕФА Сборная Украины Спортивный арбитражный суд сборная Швейцарии Олег Протасов УАФ
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