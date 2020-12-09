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Украина подала иск на УЕФА в Спортивный арбитражный суд по поводу матча со Швейцарией

9 декабря, 19:59

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Наша сборная вылетела из высшего дивизиона Лиги наций после технического поражения

Сегодня Украинская ассоциация футбола направила в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне иск с просьбой отменить решение Апелляционного комитета УЕФА по поводу поединка Лиги наций Швейцария – Украина. Напомним, встреча не состоялась 17 ноября из-за решения врачей кантона Люцерн, которых напугало появление больных коронавирусом в команде Андрея Шевченко. На прошлой неделе наша сторона получила обоснование вердикта от УЕФА, и УАФ нашла повод для оптимизма в деле скандального матча Швейцария – Украина.

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Украинские функционеры считают, что УЕФА не принял во внимание все аргументы и не оценил их соответствующим образом, пишет сайт УАФ.

При составлении апелляции ведомство Андрея Павелко привлекло к делу не только собственных работников, но и специалистов спортивного права из юридических компаний Испании и Швейцарии, а также представителей отечественной ассоциации юристов. Если CAS примет решение в пользу украинской сборной, то УЕФА, скорее всего, придется провести матч, чтобы выяснить, кто же покинет Лигу А.

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Смотрите сюжет о матче Украина – Швейцария:

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