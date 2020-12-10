Сборная Украины узнала свое место в итоговом рейтинге ФИФА-2020

"Сине-желтые" завершили нынешний год на той же 24-й строчке, что и предыдущий

Сборная Украины заняла 24-е место в итоговом рейтинге национальных команд за 2020 год, опубликованном сегодня ФИФА. На такой же строчке подопечные Андрея Шевченко были и по итогам 2019 года. Лидируют же Бельгия, Франция и Бразилия.

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Напомним, по ходу нынешнего года Украина была 23-й, но опустилась на одну строчку после кабинетного поражения 0:3, которое наша сборная получила за отмененный матч Лиги наций со Швейцарией и которое сейчас оспаривает в арбитражном суде Лозанны.

Отметим, что среди представителей Европы в рейтинге ФИФА наша национальная команда – 16-я.

Сборная Украины / Фото: УАФ

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Топ-10 рейтинга ФИФА и Украина

1. Бельгия (1780 очков)

2. Франция (1755)

3. Бразилия (1743)

4. Англия (1670)

5. Португалия (1662)

6. Испания (1645)

7. Аргентина (1642)

8. Уругвай (1639)

9. Мексика (1632)

10. Италия (1625)

...24. Украина (1521)

Соперники Украины по Евро-2021 в рейтинге ФИФА

Нидерланды – 14-е место

Австрия – 23-е место

Северная Македония – 65-е место

Соперники Украины в отборе на ЧМ-2022 в рейтинге ФИФА

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Франция – 2-е место

Финляндия – 54-е место

Босния и Герцеговина – 55-е место

Казахстан – 122-е место

Андрей Шевченко / Фото: УАФ

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Рейтинг сборной Украины за всю историю

Напомним, ранее появилось расписание Украины в отборе на ЧМ-2022. Первый матч подопечные Андрея Шевченко проведут на выезде против Франции 24 марта.

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