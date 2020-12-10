Сборная Украины узнала свое место в итоговом рейтинге ФИФА-2020

Сборная Украины заняла 24-е место в итоговом рейтинге национальных команд за 2020 год, опубликованном сегодня ФИФА. На такой же строчке подопечные Андрея Шевченко были и по итогам 2019 года. Лидируют же Бельгия, Франция и Бразилия.
Напомним, по ходу нынешнего года Украина была 23-й, но опустилась на одну строчку после кабинетного поражения 0:3, которое наша сборная получила за отмененный матч Лиги наций со Швейцарией и которое сейчас оспаривает в арбитражном суде Лозанны.
Отметим, что среди представителей Европы в рейтинге ФИФА наша национальная команда – 16-я.
Топ-10 рейтинга ФИФА и Украина
- 1. Бельгия (1780 очков)
- 2. Франция (1755)
- 3. Бразилия (1743)
- 4. Англия (1670)
- 5. Португалия (1662)
- 6. Испания (1645)
- 7. Аргентина (1642)
- 8. Уругвай (1639)
- 9. Мексика (1632)
- 10. Италия (1625)
- ...24. Украина (1521)
Соперники Украины по Евро-2021 в рейтинге ФИФА
- Нидерланды – 14-е место
- Австрия – 23-е место
- Северная Македония – 65-е место
Соперники Украины в отборе на ЧМ-2022 в рейтинге ФИФА
- Франция – 2-е место
- Финляндия – 54-е место
- Босния и Герцеговина – 55-е место
- Казахстан – 122-е место
Рейтинг сборной Украины за всю историю
Напомним, ранее появилось расписание Украины в отборе на ЧМ-2022. Первый матч подопечные Андрея Шевченко проведут на выезде против Франции 24 марта.
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