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Сборная Украины узнала свое место в итоговом рейтинге ФИФА-2020

10 декабря, 13:26

Олег Люлька Олег Люлька

"Сине-желтые" завершили нынешний год на той же 24-й строчке, что и предыдущий

Сборная Украины заняла 24-е место в итоговом рейтинге национальных команд за 2020 год, опубликованном сегодня ФИФА. На такой же строчке подопечные Андрея Шевченко были и по итогам 2019 года. Лидируют же Бельгия, Франция и Бразилия.

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Напомним, по ходу нынешнего года Украина была 23-й, но опустилась на одну строчку после кабинетного поражения 0:3, которое наша сборная получила за отмененный матч Лиги наций со Швейцарией и которое сейчас оспаривает в арбитражном суде Лозанны.

Отметим, что среди представителей Европы в рейтинге ФИФА наша национальная команда – 16-я.

Сборная Украины

Сборная Украины / Фото: УАФ

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Топ-10 рейтинга ФИФА и Украина

  • 1. Бельгия (1780 очков)
  • 2. Франция (1755)
  • 3. Бразилия (1743)
  • 4. Англия (1670)
  • 5. Португалия (1662)
  • 6. Испания (1645)
  • 7. Аргентина (1642)
  • 8. Уругвай (1639)
  • 9. Мексика (1632)
  • 10. Италия (1625)
  • ...24. Украина (1521)

Соперники Украины по Евро-2021 в рейтинге ФИФА

  • Нидерланды – 14-е место
  • Австрия – 23-е место
  • Северная Македония – 65-е место

Соперники Украины в отборе на ЧМ-2022 в рейтинге ФИФА

В тренде
Украина направила иск в Лозанну. Будем судиться за результат футбольного матча
  • Франция – 2-е место
  • Финляндия – 54-е место
  • Босния и Герцеговина – 55-е место
  • Казахстан – 122-е место

Андрей Шевченко

Андрей Шевченко / Фото: УАФ

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Рейтинг сборной Украины за всю историю

Напомним, ранее появилось расписание Украины в отборе на ЧМ-2022. Первый матч подопечные Андрея Шевченко проведут на выезде против Франции 24 марта.

Смотрите, как Украина обыгрывала Испанию

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Сборная Украины рейтинг ФИФА

Источник: Сегодня|Спорт

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