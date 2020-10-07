В "Шахтере" рассказали, почему Степаненко и Пятов не сдавали тест на коронавирус вместе с командой

Команда сможет вернуться к тренировкам уже в пятницу, если не будет новых случаев заражения

Начальник медицинской службы донецкого "Шахтера" Артур Глущенко в эфире Shakhtar News рассказал, что инфицированные коронавирусом Тарас Степаненко и Андрей Пятов не тестировались вместе с командой в понедельник, потому что по медицинским показателям их тест был бы нерепрезентативным, так как положительный они сдали только днем ранее, при этом – дважды. В четверг они протестируются повторно вместе с другими футболистами.

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По словам Глущенко, в понедельник проводили тестирование, чтобы определить, есть ли в составе "горняков" больные, помимо выявленных в сборной Украины. Как мы уже писали, все результаты были отрицательные.

Основное тестирование состоится в четверг, когда будет выдержан хотя бы минимальный инкубационный период контактных лиц команды с зараженными коронавирусом игроками. По его итогам будет приниматься решение о тренировочном процессе. Если зараженных не окажется, уже в пятницу "Шахтер" вернется к тренировкам.

Смотрите, как "Шахтер" играл с "Десной" в чемпионате Украины:

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