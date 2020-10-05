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"Шахтер" запустил проект бесплатных тренировок для детей переселенцев

5 октября, 23:41

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Участие в занятиях смогут принять юные футболисты возрастом от 11 до 13 лет

Донецкий "Шахтер" присоединился к программе Welcome through Football и приглашает на бесплатные тренировки по футболу детей-переселенцев. Запускает новый проект Shakhtar Social при при поддержке UEFA Foundation и EFDN. Рассчитан он на два года.

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Об этом сообщил официальный сайт клуба.

В рамках программы дети-переселенцы от 11 до 13 лет смогут бесплатно посещать футбольные тренировки под руководством профессионалов. Главная задача – помочь ребятам, оказавшимся в сложных жизненных условиях, обосноваться на новом месте при помощи языка футбола. Также дети будут встречаться с игроками "Шахтера", побывают на домашних матчах "горняков" и пообщаются с психологом.

Первое занятие запланировано на 10 октября в Киеве, а проходить тренировки будут два раза в неделю. Чтобы принять участие в проекте нужно зарегистрироваться.

Кроме "Шахтера", в проекте принимают участие еще шесть клубов: "Аполлон" (Кипр), "Эвертон" и "Шеффилд Юнайтед" (Англия), "Бенфика" (Португалия), "Вердер" (Германия), "Эммен" (Нидерланды).

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Смотрите, как "Шахтер" сыграл с "Десной" в последнем туре чемпионата Украины:

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программа футбол Шахтер Донецк дети переселенцев
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