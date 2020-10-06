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Новости Чемпионата Украины 2020/2021

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"Александрия" забрала у "Шахтера" и "Динамо" по одному футболисту

6 октября, 18:30

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Защитники Роман Вантух и Валерий Бондаренко помогут команде Владимира Шарана

Не слишком удачный старт "Александрии" в сезоне 2020/2021 вынудил руководство клуба искать пути кадрового усиления. В чемпионате Украины подопечные Владимира Шарана набрали в пяти матчах шесть очков и занимают лишь восьмое место. В итоге клубу удалось взять в аренду двух защитников.

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Об этом сообщил официальный сайт клуба из Кировоградской области.

В "Александрию" приедут 22-летний Роман Вантух из киевского "Динамо" и 26-летний Валерий Бондаренко из донецкого "Шахтера". Выступать они будут на правах аренды. Причем, новичками их не назовешь, поскольку оба уже играли под руководством Шарана. Львовянин Вантух провел в Александрии вторую половину предыдущего сезона. А киевлянин Бондаренко выступал за команду в 2017-18 гг., после чего искал счастья в португальской "Витории". Соглашение об аренде заключено до окончания сезона 2020/2021.

Напомним, сегодня коронавирус обнаружили у футболистов "Александрии". Команда и персонал клуба в полном составе ушли на самоизоляцию.

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