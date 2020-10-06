Українська
$ 28,4
33,4

Новости Лиги чемпионов 2020/2021

Главная Матчи Таблица Видео
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. Лига чемпионов 2020/2021

"Шахтер" подал на Лигу чемпионов заявку с одним форвардом

6 октября, 21:22

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

В полном списке донецкой команды значатся 29 футболистов основного и резервного составов

Всего две недели остается до старта группового этапа Лиги чемпионов, на котором впервые за пять лет сыграют две украинские команды. Сегодня "Шахтер" опубликовал свою заявку на элитный турнир, включив в нее в общей сложности 29 игроков.

Реклама

Информацию об этом подал официальный сайт "горняков".

Кроме футболистов основной команды, УЕФА разрешает отдельно включить молодежь по так называемому "списку Б". Вашему вниманию – полная заявка "Шахтера".

Вратари. 1. Алексей Шевченко, 30. Андрей Пятов, 54. Евгений Гриценко, 81. Анатолий Трубин

Защитники. 2. Додо, 4. Сергей Кривцов, 5. Давид Хочолава, 15. Виктор Корниенко, 22. Николай Матвиенко, 31. Исмаили, 49. Витао, 77. Валерий Бондарь

Реклама

Полузащитники. 6. Тарас Степаненко, 7. Тайсон, 8. Маркос Антонио, 9. Дентиньо, 11. Марлос, 14. Тете, 19. Манор Соломон, 20. Виктор Коваленко, 21. Алан Патрик, 23. Владислав Вакула, 27. Майкон, 28. Маркиньос Сиприано, 50. Сергей Болбат, 61. Георгий Судаков, 70. Евгений Коноплянка, 99. Фернандо

Нападающий. 10. Жуниор Мораес

INSTAGRAM

Обращает на себя внимание, что в списке – всего один форвард. Однако, известно, что "Шахтер" делает акцент на атакующих полузащитников.

Читайте календарь "Шахтера" в Лиге чемпионов.

Смотрите, как "Шахтер" сыграл вничью с "Десной" в последнем туре УПЛ:

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

футбол Лига чемпионов список Шахтер Донецк заявка
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Соперники для
Соперники для "Шахтера" и "Динамо": все корзины Лиги чемпионов перед жеребьевкойЛига чемпионов
"Динамо" – "Гент": онлайн решающего матча квалификации Лиги чемпионовЛига чемпионов
Суркис озвучил окончательное решение по трансферу Супряги в
Суркис озвучил окончательное решение по трансферу Супряги в "Болонью"Футбол
"Жора Бущан сделал свое дело": Луческу – о выходе "Динамо" в групповой турнир Лиги чемпионовЛига чемпионов
Луческу намекнул, на что
Луческу намекнул, на что "Динамо" потратит миллиард от УЕФАФутбол
Жеребьевка Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
Жеребьевка Лиги чемпионов: онлайн-трансляцияЛига чемпионов

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять