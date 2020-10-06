"Шахтер" подал на Лигу чемпионов заявку с одним форвардом

В полном списке донецкой команды значатся 29 футболистов основного и резервного составов

Всего две недели остается до старта группового этапа Лиги чемпионов, на котором впервые за пять лет сыграют две украинские команды. Сегодня "Шахтер" опубликовал свою заявку на элитный турнир, включив в нее в общей сложности 29 игроков.

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Информацию об этом подал официальный сайт "горняков".

Кроме футболистов основной команды, УЕФА разрешает отдельно включить молодежь по так называемому "списку Б". Вашему вниманию – полная заявка "Шахтера".

Вратари. 1. Алексей Шевченко, 30. Андрей Пятов, 54. Евгений Гриценко, 81. Анатолий Трубин

Защитники. 2. Додо, 4. Сергей Кривцов, 5. Давид Хочолава, 15. Виктор Корниенко, 22. Николай Матвиенко, 31. Исмаили, 49. Витао, 77. Валерий Бондарь

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Полузащитники. 6. Тарас Степаненко, 7. Тайсон, 8. Маркос Антонио, 9. Дентиньо, 11. Марлос, 14. Тете, 19. Манор Соломон, 20. Виктор Коваленко, 21. Алан Патрик, 23. Владислав Вакула, 27. Майкон, 28. Маркиньос Сиприано, 50. Сергей Болбат, 61. Георгий Судаков, 70. Евгений Коноплянка, 99. Фернандо

Нападающий. 10. Жуниор Мораес

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Обращает на себя внимание, что в списке – всего один форвард. Однако, известно, что "Шахтер" делает акцент на атакующих полузащитников.

Читайте календарь "Шахтера" в Лиге чемпионов.

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