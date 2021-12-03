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Умер последний чемпион мира 1954 года

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
3 декабря, 17:59
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Легендарный футболист сборной ФРГ ушел из жизни на 90-м году жизни
Хорст Эккель скончался в возрасте 89 лет
Хорст Эккель скончался в возрасте 89 лет / Фото: Коллаж: Сегодня

Хорст Эккель был последним живым футболистом сборной ФРГ, выигравшей Мундиаль 1954 года.

Тогда в финале чемпионата мира сборная ФРГ обыграла Венгрию со счетом 3:2.

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Экс-игрок Кайзерслаутерна и Рохлинга также принимал участие в играх чемпионата мира 1958 года. Всего в составе сборной ФРГ Эккель провел 32 матча, из-за его быстрого стиля игры получил прозвище "Борзый".

На клубном уровне Эккель выигрывал чемпионаты ФРГ с Кайзерслаутерном в 1951 и 1953 годах.

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Чемпион мира 1954 года в составе сборной ФРГ Хорст Эккель скончался в возрасте 89 лет.

Ранее мы сообщали, что главный тренер египетского Аль-Маджа Адхам эль-Селхадар скончался в результате сердечного приступа прямо на бровке поля.

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А 26 ноября умер легендарный тренер Зари. Он добился с клубом космического результата. Герман Зонин сделал Зарю первой командой не из столицы союзной республики, которая стала чемпионом СССР по футболу.

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