Умер молодой украинский спортсмен. Он побеждал на чемпионатах мира и Европы

Две недели врачи боролись за жизнь Борислава Бизу, у каноиста диагностировали коронавирус

Борислав Бизу

Федерация каноэ Украины сообщила ужасную весть. Умер 24-летний Борислав Бизу.

13 ноября у спортсмена диагностировали коронавирус, позже у него возник сепсис. Две недели врачи Одесской областной больницы боролись за жизнь Борислава. Но спасти его не смогли.

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Борислав Бизу на чемпионатах Европы и мира среди молодежи и юниоров завоевал десять медалей! Три золотые, одну серебряную и шесть бронзовых.

В 2016 году у Бизу диагностировали красную волчанку, поэтому он прекратил выступления на международном уровне. Выступал иногда на украинских соревнованиях, а также занялся тренерской работой.

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Ранее мы писали о смерти известного футболиста и тренера Сергея Морозова. В последние годы он запомнился своей работой на телевидении. Морозов скончался от последствий коронавируса.