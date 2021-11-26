Умер легендарный тренер Зари. Он добился с клубом космического результата

Сегодня ушел из жизни легендарный футбольный тренер Герман Семенович Зонин. Ему было 95 лет.
Специалист запомнился работой в луганской Заре, питерском Зените, сборной Бирмы. Провел даже турне Южной Америкой во главе сборной СССР.
Но звездный час Германа Зонина пробил в 1972 году. Тогда он привел Зарю к победа в чемпионате Советского Союза. Это был первый случай, когда команда не из столицы союзной республики стала чемпионом СССР по футболу.
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Турнирная таблица чемпионата СССР 1972 года:
Чемпионское фото Зари:
Последние годы Герман Зонин жил в Санкт-Петербурге.
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