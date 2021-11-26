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Умер легендарный тренер Зари. Он добился с клубом космического результата

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакции Спорт
26 ноября, 21:10
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Герман Зонин сделал Зарю первой командой не из столицы союзной республики, которая стала чемпионом СССР по футболу
Герман Зонин даже немного потренировал сборную Союза
Герман Зонин даже немного потренировал сборную Союза

Сегодня ушел из жизни легендарный футбольный тренер Герман Семенович Зонин. Ему было 95 лет.

Специалист запомнился работой в луганской Заре, питерском Зените, сборной Бирмы. Провел даже турне Южной Америкой во главе сборной СССР.

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Но звездный час Германа Зонина пробил в 1972 году. Тогда он привел Зарю к победа в чемпионате Советского Союза. Это был первый случай, когда команда не из столицы союзной республики стала чемпионом СССР по футболу.

Турнирная таблица чемпионата СССР 1972 года:

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Чемпионское фото Зари:

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Последние годы Герман Зонин жил в Санкт-Петербурге.

Ранее мы писали, что ушел из жизни известный украинский футболист и тренер Сергей Морозов, запомнившийся своей работой в качестве эксперта на телевидении.

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11
14
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