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Помер останній чемпіон світу 1954 року

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
3 грудня, 17:59
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Легендарний футболіст збірної ФРН пішов із життя на 90-му році життя
Хорст Еккель помер у віці 89 років
Хорст Еккель помер у віці 89 років / Фото: Колаж: Сьогодні

Хорст Еккель був останнім живим футболістом збірної ФРН, яка виграла Мундіаль 1954 року.

Тоді у фіналі чемпіонату світу збірна ФРН обіграла Угорщину з рахунком 3:2.

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Екс-гравець Кайзерслаутерна та Рохлінга також брав участь в іграх чемпіонату світу 1958 року. Загалом у складі збірної ФРН Еккель провів 32 матчі, за його швидкий стиль гри отримав прізвисько "Борзий".

На клубному рівні Еккель вигравав чемпіонати ФРН із Кайзерслаутерном у 1951 та 1953 роках.

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Чемпіон світу 1954 року у складі збірної ФРН Хорст Еккель помер у віці 89 років.

Раніше ми повідомляли, що головний тренер єгипетського Аль-Маджу Адхам ель-Селхадар помер у результаті серцевого нападу прямо на брівці поля.

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А 26 листопада помер легендарний тренер Зорі. Він досяг з клубом космічного результату. Герман Зонін зробив Зорю першою командою не зі столиці союзної республіки, яка стала чемпіоном СРСР із футболу.

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