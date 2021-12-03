Помер останній чемпіон світу 1954 року

Легендарний футболіст збірної ФРН пішов із життя на 90-му році життя

Хорст Еккель помер у віці 89 років / Фото: Колаж: Сьогодні

Хорст Еккель був останнім живим футболістом збірної ФРН, яка виграла Мундіаль 1954 року.

Тоді у фіналі чемпіонату світу збірна ФРН обіграла Угорщину з рахунком 3:2.

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Екс-гравець Кайзерслаутерна та Рохлінга також брав участь в іграх чемпіонату світу 1958 року. Загалом у складі збірної ФРН Еккель провів 32 матчі, за його швидкий стиль гри отримав прізвисько "Борзий".

На клубному рівні Еккель вигравав чемпіонати ФРН із Кайзерслаутерном у 1951 та 1953 роках.

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Чемпіон світу 1954 року у складі збірної ФРН Хорст Еккель помер у віці 89 років.

Ruhe in Frieden, Horst Eckel. Der DFB trauert um einen wunderbaren Menschen und Weltmeister von 1954.

Wir sind in Gedanken bei seinen Angehörigen. https://t.co/RL4PSfvCYI



Imago, Carsten Kobow/Dt. Fußballmuseum pic.twitter.com/H6hhvNu8tv - Die Mannschaft (@DFB_Team) December 3, 2021

Раніше ми повідомляли, що головний тренер єгипетського Аль-Маджу Адхам ель-Селхадар помер у результаті серцевого нападу прямо на брівці поля.

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