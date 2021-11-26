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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Помер легендарний тренер Зорі. Він досяг з клубом космічного результату

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакції Спорт
26 листопада, 21:10
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Герман Зонін зробив Зорю першою командою не зі столиці союзної республіки, яка стала чемпіоном СРСР з футболу
Герман Зонін навіть трохи потренував збірну Союзу
Герман Зонін навіть трохи потренував збірну Союзу

Сьогодні пішов із життя легендарний футбольний тренер Герман Семенович Зонін. Йому було 95 років.

Фахівець запам'ятався роботою у луганській Зорі, пітерському Зеніті, збірній Бірми. Провів навіть турне Південною Америкою на чолі збірної СРСР.

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Але зірковий час Германа Зоніна пробив 1972 року. Тоді він привів Зорю до перемоги в чемпіонаті Радянського Союзу. Це був перший випадок, коли команда не зі столиці союзної республіки стала чемпіоном СРСР із футболу.

Турнірна таблиця чемпіонату СРСР 1972:

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Чемпіонське фото Зорі:

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Останні роки Герман Зонін жив у Санкт-Петербурзі.

Раніше ми писали, що пішов із життя відомий український футболіст та тренер Сергій Морозов, що запам'ятався своєю роботою як експерт на телебаченні.

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