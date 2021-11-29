Помер молодий український спортсмен. Він перемагав на чемпіонатах світу та Європи

Два тижні лікарі боролися за життя Борислава Бизу, у каноїста діагностували коронавірус

Федерація каное України повідомила жахливу звістку. Помер 24-річний Борислав Бизу.

13 листопада у спортсмена діагностували коронавірус, пізніше у нього виник сепсис. Два тижні лікарі Одеської обласної лікарні боролися за життя Борислава. Але врятувати його не змогли.

Реклама

Борислав Бизу на чемпіонатах Європи та світу серед молоді та юніорів виборов десять медалей! Три золоті, одну срібну та шість бронзових.

У 2016 році у Бізу діагностували червоний вовчак, тому він припинив виступи на міжнародному рівні. Виступав іноді на українських змаганнях, а також зайнявся тренерською роботою.

Реклама

Раніше ми писали про смерть відомого футболіста та тренера Сергія Морозова. В останні роки він запам'ятався своєю роботою на телебаченні. Морозов помер від наслідків коронавірусу.