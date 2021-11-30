Помер разом зі своїм убивцею: не стало чемпіона світу

Смертельна перестрілка сталася у Бессемері, штат Алабама.
62-річний Еміт Кінг та 60-річний Віллі Веллс посварилися біля порога будинку. Слово за слово, вихопили зброю і почали стріляти один в одного.
Веллс помер на місці, Кінг – через 41 хвилину у лікарні.
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Про це повідомляє NBCsports.
Зауважимо, що на чемпіонаті світу з легкої атлетики в Гельсінкі в 1983 році Еміт Кінг виграв золото в естафеті 4 по 100 метрів – його партнерами по четвірці були Віллі Голт, Келвін Сміт та Карл Льюїс.
Вони пробігли естафету за 37,86 секунди, що на той час стало світовим рекордом.
Емміт Кінг – другий ліворуч. Фото – Getty Images
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