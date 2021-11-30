Помер разом зі своїм убивцею: не стало чемпіона світу

Знаменитий американський легкоатлет Емміт Кінг, який на чемпіонаті світу 1983 року у Гельсінкі виборов золоту медаль у складі естафетної команди, загинув у результаті перестрілки

Емміту Кінгу було 62 роки / Фото: Twitter

Смертельна перестрілка сталася у Бессемері, штат Алабама.

62-річний Еміт Кінг та 60-річний Віллі Веллс посварилися біля порога будинку. Слово за слово, вихопили зброю і почали стріляти один в одного.

Реклама

Веллс помер на місці, Кінг – через 41 хвилину у лікарні.

Про це повідомляє NBCsports.

Реклама

Зауважимо, що на чемпіонаті світу з легкої атлетики в Гельсінкі в 1983 році Еміт Кінг виграв золото в естафеті 4 по 100 метрів – його партнерами по четвірці були Віллі Голт, Келвін Сміт та Карл Льюїс.

Вони пробігли естафету за 37,86 секунди, що на той час стало світовим рекордом.

Реклама

Емміт Кінг – другий ліворуч. Фото – Getty Images

Раніше ми писали, що у ДТП загинув відомий український тренер та футболіст Руслан Мостовий.

Також ми розповідали, що хокеїст Динамо помер після зіткнення у грі.