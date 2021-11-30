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11 грудня 00:00
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11 грудня 00:00
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Помер разом зі своїм убивцею: не стало чемпіона світу

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
30 листопада, 13:29
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Знаменитий американський легкоатлет Емміт Кінг, який на чемпіонаті світу 1983 року у Гельсінкі виборов золоту медаль у складі естафетної команди, загинув у результаті перестрілки
Емміту Кінгу було 62 роки
Емміту Кінгу було 62 роки / Фото: Twitter

Смертельна перестрілка сталася у Бессемері, штат Алабама.

62-річний Еміт Кінг та 60-річний Віллі Веллс посварилися біля порога будинку. Слово за слово, вихопили зброю і почали стріляти один в одного.

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Веллс помер на місці, Кінг – через 41 хвилину у лікарні.

Про це повідомляє NBCsports.

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Зауважимо, що на чемпіонаті світу з легкої атлетики в Гельсінкі в 1983 році Еміт Кінг виграв золото в естафеті 4 по 100 метрів – його партнерами по четвірці були Віллі Голт, Келвін Сміт та Карл Льюїс.

Вони пробігли естафету за 37,86 секунди, що на той час стало світовим рекордом.

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Емміт Кінг – другий ліворуч. Фото – Getty Images

Раніше ми писали, що у ДТП загинув відомий український тренер та футболіст Руслан Мостовий.

Також ми розповідали, що хокеїст Динамо помер після зіткнення у грі.

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4
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32
5
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16
29:17
31
6
Десна
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18:22
24
7
Олександрія
16
15:14
23
8
Верес
16
14:16
22
9
Металіст 1925
16
16:26
19
10
Колос
16
11:22
18
11
Рух
15
15:20
16
12
Львів
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12:23
16
13
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