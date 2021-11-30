Умер вместе со своим убийцей: не стало чемпиона мира

Знаменитый американский легкоатлет Эммит Кинг, который на чемпионате мира 1983 года в Хельсинки завоевал золотую медаль в составе эстафетной команды, погиб в результате перестрелки

Эммиту Кингу было 62 года / Фото: Twitter

Смертельная перестрелка произошла в Бессемере, штат Алабама.

62-летний Эммит Кинг и 60-летний Уилли Уэллс поссорились у порога дома. Слово за слово, выхватили оружие и принялись стрелять друг в друга.

Реклама

Уэллс скончался на месте. Кинг умер спустя 41 минуту в больнице.

Об этом сообщает NBCsports.

Реклама

Отметим, что на чемпионате мира по легкой атлетике в Хельсинки в 1983 году Эммит Кинг выиграл золото в эстафете 4 по 100 метров – его партнерами по четверке были Вилли Голт, Кэлвин Смит и Карл Льюис.

Они пробежали эстафету за 37,86 секунды, что на тот момент стало мировым рекордом.

Реклама

Эммит Кинг – второй слева. Фото – Getty Images

Ранее мы писали, что в ДТП погиб известный украинский тренер и футболист Руслан Мостовой.

Также мы рассказывали, что хоккеист Динамо умер после столкновения в игре.