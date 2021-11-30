Умер вместе со своим убийцей: не стало чемпиона мира

Смертельная перестрелка произошла в Бессемере, штат Алабама.
62-летний Эммит Кинг и 60-летний Уилли Уэллс поссорились у порога дома. Слово за слово, выхватили оружие и принялись стрелять друг в друга.
Уэллс скончался на месте. Кинг умер спустя 41 минуту в больнице.
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Об этом сообщает NBCsports.
Отметим, что на чемпионате мира по легкой атлетике в Хельсинки в 1983 году Эммит Кинг выиграл золото в эстафете 4 по 100 метров – его партнерами по четверке были Вилли Голт, Кэлвин Смит и Карл Льюис.
Они пробежали эстафету за 37,86 секунды, что на тот момент стало мировым рекордом.
Эммит Кинг – второй слева. Фото – Getty Images
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