Слишком бурно праздновал: тренер умер после гола своей команды

Главный тренер египетского Аль-Маджа Адхам эль-Селхадар скончался в результате сердечного приступа прямо на бровке поля. Случилось это сразу после победного гола его команды

Тренер скончался после гола своей команды

В матче против Аль Зарка хозяева поля забили победный гол на 90+3-й минуте. Команда так бурно праздновала взятие ворот, что тренеру стало плохо.

К тренерской лавке срочно прибыли медики и автомобиль скорой помощи, но спасти коуча не удалось – он скончался по дороге в больницу, сообщает footboom.com.

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В клубе объявили шестидневный траур, а матч следующего тура будет перенесен.

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Напомним, что в конце октября умер известный украинский футболист и тренер Сергей Морозов. Он запомнился своей работой в качестве эксперта на ТВ.

А 26 ноября в ДТП погиб известный украинский тренер и футболист. В результате аварии погиб экс-тренер Прикарпатья Руслан Мостовой.

В этот же день умер легендарный тренер Зари. Он добился с клубом космического результата. Герман Зонин сделал Зарю первой командой не из столицы союзной республики, которая стала чемпионом СССР по футболу.