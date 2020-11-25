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Украине присудили техническое поражение в скандальном матче со Швейцарией в Лиге наций

25 ноября, 18:09

Александр Трикиша Александр Трикиша

Наша команда покинет элитный дивизион Лиги наций

УЕФА присудил сборной Украины техническое поражение со счетом 0:3 в матче против Швейцарии в Лиге наций, который был отменен по решению главного врача кантона Люцерна из-за коронавируса в расположении нашей команды. В УЕФА решили, что Украинская ассоциация футбола несет ответственность за то, что матч не состоялся, поэтому именно нашей команде присуждено техническое поражение.

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Таким образом, команда Андрея Шевченко займет последнее место в Дивизионе А4 и опустится в Дивизион В. Впрочем, Украинская федерация имеет право обжаловать приговор в Спортивном-арбитражном суде в Лозанне.

Напомним, что заключительный матч группового этапа Лиги наций Швейцария – Украина был отменен главным врачом кантона Люцерн после выявления случаев заражения коронавирусом в составе "сине-желтых". Хотя, по регламенту УЕФА, у Андрея Шевченко было достаточно футболистов и поединок можно было проводить.

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УЕФА Сборная Украины сборная Швейцарии Лига наций

Источник: Сегодня|Спорт

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