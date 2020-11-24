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Защитнику "Шахтера" Кривцову предлагали сменить гражданство

24 ноября, 09:00

Олег Люлька Олег Люлька

Сергей, прислушавшись к "сине-желтому" сердцу, отказался

Защитник "Шахтера" и сборной Украины Сергей Кривцов признался, что ему поступало предложение о смене гражданства. Он ответил отказом.

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"Получал ли я предложение о смене гражданства? Да, однажды получал. Кто предлагал, не скажу. У меня сердце с одной стороны оранжево-черное, а с другой – сине-желтое", – цитирует 29-летнего Сергея Кривцова канал "Провокатор"

Сергей Кривцов

Сергей Кривцов / Фото: Reuters

Отметим, что Сергей Кривцов провел за главную национальную сборную Украины 19 поединков, последний из которых пришелся на товарищеский матч с "Польшей" 11 ноября (0:2). При этом в составе юношеской сборной Украины Кривцов стал чемпионом Европы-2009.

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Ранее мы писали, что игроком сборной Украины может стать англичанин. Центральный защитник "Вулверхэмптона" Макс Килман допускает и вариант с выступлениями за Россию, в которой он тоже имеет родственников.

Видео: Сегодня

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