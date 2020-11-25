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Швейцария – Украина: озвучили время вынесения вердикта по скандальному матчу Лиги наций

25 ноября, 17:16

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Решение узнаем до утра, а обжаловать его можно будет в Спортивном арбитражном суде

Появились подробности сегодняшней встречи функционеров в УЕФА по делу матча Лиги наций Швейцария – Украина. Напомним, 17 ноября он не состоялся, поскольку местные власти запретили его проводить из-за коронавируса в украинской команде. Мы писали, что в УЕФА завершилось заседание по отмененному матчу Швейцария – Украина.

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Деталями обсуждения с телеканалом "Футбол" поделился генеральный секретарь Украинской ассоциации футбола Юрий Записоцкий:

"У нас была достаточно глубокая дискуссия. Было полтора часа дебатов – это достаточно много. Все стороны были уведомлены [о предоставленных документах]. Была глубокая, юридическая дискуссия. Как пообещал сегодняшний глава апелляционного комитета, решение мы получим до завтрашнего утра. Решение может быть обжаловано в Лозанне".

Исходя из того, что предусматривается обращение в Спортивный арбитражный суд, можно предположить, что какую-то сторону решение явно не удовлетворит. То есть, скорее всего, матч проводить не будут, а его исход определят в кабинетах.

Узнавайте расписание, трансляции и результаты среды в Лиге чемпионов.

Смотрите, как сборная Украины обыграла швейцарцев во Львове в сентябре:

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