Шевченко жалеет, что еще не переболел коронавирусом

Андрей Шевченко объяснил своей аккуратностью тот факт, что он до сих пор не подхватил коронавирус. Хотя COVID-19 регулярно диагностируют у футболистов, приезжающих в сборную Украины, которую Шева возглавляет.
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В эфире программы "Великий футбол" бывший одноклубник Андрея Шевченко по "Динамо" Виктор Леоненко поинтересовался у коуча сборной: "Столько футболистов с COVID. А как тебе удается не заразиться? Что ты ел, пил? Или ты уже переболел?"
На это Шевченко с улыбкой ответил: "Я сдал больше 50 тестов. Не знаю, переболел ли я, но я также сдавал тест на антитела. У меня их нет. Хотя, лучше было бы уже и переболеть. Но я очень аккуратен".
Отметим, что Шевченко старается в людных местах непременно быть в маске. Так, например, было 8 ноября, когда он вместе с Александром Усиком наблюдал за игрой "Динамо" – "Шахтер" из VIP-ложи НСК "Олимпийский".
В маске был Шевченко, и когда сборная Украины покидала Люцерн, где 17 ноября так и не состоялся ее матч Лиги наций со Швейцарией.
Для сравнения, главный тренер "Динамо" Мирча Луческу гулял без маски во время той же экскурсии по Будапешту перед недавней игрой Лиги чемпионов против "Ференцвароша".
Добавим, что в воскресенье стало известно о коронавирусе у Романа Яремчука. Он был обнаружен у форварда бельгийского "Гента" после возвращения в клуб из лагеря сборной Украины.
Все подробности в спецтеме Отмена матча сборной
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