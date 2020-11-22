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Шевченко жалеет, что еще не переболел коронавирусом

22 ноября, 23:50

Олег Люлька Олег Люлька

Главный тренер сборной Украины сдал уже более 50 тестов на COVID - все отрицательные

Андрей Шевченко объяснил своей аккуратностью тот факт, что он до сих пор не подхватил коронавирус. Хотя COVID-19 регулярно диагностируют у футболистов, приезжающих в сборную Украины, которую Шева возглавляет.

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В эфире программы "Великий футбол" бывший одноклубник Андрея Шевченко по "Динамо" Виктор Леоненко поинтересовался у коуча сборной: "Столько футболистов с COVID. А как тебе удается не заразиться? Что ты ел, пил? Или ты уже переболел?"

На это Шевченко с улыбкой ответил: "Я сдал больше 50 тестов. Не знаю, переболел ли я, но я также сдавал тест на антитела. У меня их нет. Хотя, лучше было бы уже и переболеть. Но я очень аккуратен".

Отметим, что Шевченко старается в людных местах непременно быть в маске. Так, например, было 8 ноября, когда он вместе с Александром Усиком наблюдал за игрой "Динамо" – "Шахтер" из VIP-ложи НСК "Олимпийский".

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Усик и Шевченко

Усик и Шевченко / Фото: YouTube

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В маске был Шевченко, и когда сборная Украины покидала Люцерн, где 17 ноября так и не состоялся ее матч Лиги наций со Швейцарией.

Андрей Шевченко, сборная Украины

Андрей Шевченко, сборная Украины / Фото: УАФ

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Для сравнения, главный тренер "Динамо" Мирча Луческу гулял без маски во время той же экскурсии по Будапешту перед недавней игрой Лиги чемпионов против "Ференцвароша".

Добавим, что в воскресенье стало известно о коронавирусе у Романа Яремчука. Он был обнаружен у форварда бельгийского "Гента" после возвращения в клуб из лагеря сборной Украины.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Отмена матча сборной

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тесты Андрей Шевченко Сборная Украины
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