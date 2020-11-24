Шеве и не снилось. 18-летний динамовец установил рекорд сборной Украины

Защитник киевского "Динамо" Илья Забарный установил рекорд сборной Украины. 18-летний футболист первым в истории национальной команды провел четыре матча до своего 19-летия, сообщает zbirna.com.

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Забарный опередил в рейтинге Виталия Лисицкого (3 матча), который, в свою очередь, в 2001 году побил рекорд Андрея Шевченко (2 матча) образца 1995 года.

Всего же к своему 19-летию в национальной команде успели сыграть только шестеро игроков – помимо вышеуказанных это Сергей Ребров (2 матча), Александр Зинченко и Виктор Цыганков. При этом Цыганков свой второй матч за сборную проводил как раз в день 19-летия.

Напомним, что ранее 18-летний Забарный стал вторым самым молодым дебютантом сборной Украины. Юный футболист феерически ворвался во взрослый футбол.

Смотрите, как сборная Украины играла с Германией:

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