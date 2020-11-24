Українська
$ 28,37
33,76
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Шеве и не снилось. 18-летний динамовец установил рекорд сборной Украины

24 ноября, 19:15

Александр Трикиша Александр Трикиша

Илья Забарный превзошел достижение Виталия Лисицкого

Защитник киевского "Динамо" Илья Забарный установил рекорд сборной Украины. 18-летний футболист первым в истории национальной команды провел четыре матча до своего 19-летия, сообщает zbirna.com.

Реклама

Забарный опередил в рейтинге Виталия Лисицкого (3 матча), который, в свою очередь, в 2001 году побил рекорд Андрея Шевченко (2 матча) образца 1995 года.

Всего же к своему 19-летию в национальной команде успели сыграть только шестеро игроков – помимо вышеуказанных это Сергей Ребров (2 матча), Александр Зинченко и Виктор Цыганков. При этом Цыганков свой второй матч за сборную проводил как раз в день 19-летия.

Напомним, что ранее 18-летний Забарный стал вторым самым молодым дебютантом сборной Украины. Юный футболист феерически ворвался во взрослый футбол.

В тренде
Письмо Лукашенко главе мирового хоккея: "Сколько вам пообещали за срыв чемпионата в Беларуси"

Смотрите, как сборная Украины играла с Германией:

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Сборная Украины Илья Забарный

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Бюст, разрывающий платье: девушка лидера
Бюст, разрывающий платье: девушка лидера "Зари" затмевает его результативностьФутбол
Швейцария усиливает состав перед Украиной тремя футболистами
Швейцария усиливает состав перед Украиной тремя футболистамиФутбол
"Самые дорогие жены" футболистов Украины и Германии: выбирай самую красивуюФутбол
Лига наций УЕФА: прогноз на матчи от Александра Шовковского
Лига наций УЕФА: прогноз на матчи от Александра ШовковскогоФутбол
Жена Малиновского, пока Руслан изолирован, получила презент от другого мужчины
Жена Малиновского, пока Руслан изолирован, получила презент от другого мужчиныФутбол
"Третий раз получают положительные тесты!" В футбольном "Прикарпатье" – 25 зараженныхФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять