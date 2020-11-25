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В УЕФА завершилось заседание по отмененному матчу Швейцария – Украина

25 ноября, 14:37

Елена Павлова Елена Павлова

Однако контрольно-дисциплинарный и этический комитет еще не озвучил свое решение

Судьба многострадального матча шестого тура Лиги наций между сборной Швейцарии и Украины решается сегодня. Как сообщает Telegram-канал "Тайны футбола", заседание Контрольно-дисциплинарного и этического комитет УЕФА по этому делу уже завершено. Тем временем Шевченко согласен, чтобы судьбу матча Украины со Швейцарией решил жребий.

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Однако окончательное решение еще не было принято. Его стоит ожидать либо сегодня вечером, либо завтра утром. Напомним, что среди возможных исходов – переигровка встречи, техническое поражение Украины и жеребьевка результатов 1:0, 0:1 или 0:0. Пока в турнирной таблице "сине-желтые" идут третьими, швейцарцы – четвертые.

Партнеры по сборной поздравляют Александра Зинченко

Партнеры по сборной поздравляют Александра Зинченко / Фото: Reuters

Читайте также: Отмена матча сборной Украины: швейцарские врачи не показали готовность решать проблемы

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Напомним, что заключительный матч группового этапа Лиги наций Швейцария – Украина был отменен главным врачом кантона Люцерн после выявления случаев заражения коронавирусом в составе "сине-желтых". Хотя, по регламенту УЕФА, у Андрея Шевченко было достаточно футболистов и поединок можно было проводить.

Смотрите, как Украина выиграла у Швейцарии в первом туре

Все подробности в спецтеме Лига наций

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УЕФА рассмотрение Сборная Украины сборная Швейцарии Лига наций
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