В УЕФА завершилось заседание по отмененному матчу Швейцария – Украина

Однако контрольно-дисциплинарный и этический комитет еще не озвучил свое решение

Судьба многострадального матча шестого тура Лиги наций между сборной Швейцарии и Украины решается сегодня. Как сообщает Telegram-канал "Тайны футбола", заседание Контрольно-дисциплинарного и этического комитет УЕФА по этому делу уже завершено. Тем временем Шевченко согласен, чтобы судьбу матча Украины со Швейцарией решил жребий.

Реклама

Однако окончательное решение еще не было принято. Его стоит ожидать либо сегодня вечером, либо завтра утром. Напомним, что среди возможных исходов – переигровка встречи, техническое поражение Украины и жеребьевка результатов 1:0, 0:1 или 0:0. Пока в турнирной таблице "сине-желтые" идут третьими, швейцарцы – четвертые.

Партнеры по сборной поздравляют Александра Зинченко / Фото: Reuters

Читайте также: Отмена матча сборной Украины: швейцарские врачи не показали готовность решать проблемы

Реклама

Напомним, что заключительный матч группового этапа Лиги наций Швейцария – Украина был отменен главным врачом кантона Люцерн после выявления случаев заражения коронавирусом в составе "сине-желтых". Хотя, по регламенту УЕФА, у Андрея Шевченко было достаточно футболистов и поединок можно было проводить.

Смотрите, как Украина выиграла у Швейцарии в первом туре

Все подробности в спецтеме Лига наций

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама