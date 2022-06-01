Украина не должна думать о результате матча с Шотландией – совет Шевченко

Сегодня сборная Украины проведет стыковой матч за право поехать на чемпионат мира в Катаре. В Глазго наша команда сыграет с шотландцами. Наш сайт ведет прямую онлайн-трансляцию матча Шотландия – Украина.
Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко отметил важность сегодняшнего поединка.
"Матч с Шотландией — надежда страны. Выход на чемпионат мира сейчас крайне важен для Украины. Мотивация у сборной невероятная. На мой взгляд, команда должна отложить мысли о результате и сосредоточиться на самой игре. Нужно играть для болельщиков, для тех, кто защищает Украину, для всей страны.
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Верю, что мы можем победить, а затем обыграть Уэльс и выйти на чемпионат мира. Футболисты знают, что им нужно делать", – приводит слова Шевченко BBC.
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Напомним, что победитель сегодняшнего матча сыграет в финале с командой Уэльса. Этот матч состоится 5 июня.