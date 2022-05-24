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Никаких поблажек! Шевченко жестко высказался против российских спортсменов

Павел Василенко Павел Василенко Редактор Спорт Сегодня
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24 мая, 11:04
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Бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко уверен, что пока в Украине продолжается геноцид, ни один российский спортсмен не может выступать на международных соревнованиях
Российские спортсмены на митинге в поддержку войны в Украине
Российские спортсмены на митинге в поддержку войны в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Легендарный украинский футболист Андрей Шевченко заявил, что России следует запретить участвовать в спортивных соревнованиях до конца войны. Ранее с подобной инициативой выступил и Александр Петраков.

"Эта война жестокая. Это ужасно. Это геноцид.

Для меня было важно найти способ помочь своей стране. Украина парализована, экономикой управлять невозможно, нас каждый день обстреливают, гибнут люди.

Пока в Украине идет война, ни один российский спортсмен не может быть допущен к каким-либо соревнованиям.

Из-за России наши спортсмены лишены возможности тренироваться. И в любой момент их могут убить", – цитирует Шевченко Flliqqa News.

Напомним, недавно Шевченко стал послом платформы United24. Все собранные средства идут на помощь Украине.

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4
Заря
18
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36
5
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18
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33
6
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18
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7
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