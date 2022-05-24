Никаких поблажек! Шевченко жестко высказался против российских спортсменов

Легендарный украинский футболист Андрей Шевченко заявил, что России следует запретить участвовать в спортивных соревнованиях до конца войны. Ранее с подобной инициативой выступил и Александр Петраков.
"Эта война жестокая. Это ужасно. Это геноцид.
Для меня было важно найти способ помочь своей стране. Украина парализована, экономикой управлять невозможно, нас каждый день обстреливают, гибнут люди.
Пока в Украине идет война, ни один российский спортсмен не может быть допущен к каким-либо соревнованиям.
Из-за России наши спортсмены лишены возможности тренироваться. И в любой момент их могут убить", – цитирует Шевченко Flliqqa News.
Напомним, недавно Шевченко стал послом платформы United24. Все собранные средства идут на помощь Украине.