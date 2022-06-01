Шевченко взял в руки клюшку, чтобы помочь Украине

Легендарный украинский футболист Андрей Шевченко очень помогает Украине с начала войны с Россией. Недавно Шевченко стал послом платформы UNITED24. А теперь стал участником благотворительной акции за границей Sport4Peace.
"Не устаю благодарить своих друзей, которые организовали Sport4Peace.
Цель мероприятия – собрать 2 млн фунтов в помощь Украине", – написал Шевченко в Instagram.
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И поблагодарил за участие в акции таких легенд футбола, как Стивен Джеррард, Алан Ширер, Джейми Реднапп. Все они они решили сыграть в гольф ради благотворительности.
Кстати, Sport4Peace выставила на аукцион возможности сыграть в гольф вместе с Шевченко и Раднаппом. Стартовая цена – 8 тысяч фунтов.