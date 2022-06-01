Шотландия – Украина: семь главных вопросов по матчу

Это будет первая официальная игра национальной команды во время войны и на кону – шанс поехать на чемпионат мира 2022 года в Катаре

Шотландия vs Украина: путь на ЧМ-2022 / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Сегодня сборная Украины сыграет один важнейших поединков в своей истории. Подопечные Александра Петракова встречаются с шотландцами. В вопросах и ответах объясним, что это за игра и почему нам нужна только победа.

1. Когда матч?

Эта встреча должна была состояться еще 24 марта. Однако из-за нападения России на Украину, игру сместили на лето. Матч пройдет в Глазго 1 июня. Начало в 21:45.

Реклама

2. Где смотреть?

Онлайн-трансляция матча Шотландия – Украина идет на нашем сайте.

идет на нашем сайте. Прямая трансляция поединка будет на телеканалах Футбол 1 и Индиго .

и . Также встречу можно посмотреть на разных устройствах с помощью Oll.tv.

3. Кто фаворит?

В букмекерских конторах фаворитом противостояния считается сборная Шотландии. Коэффициент на ее проход в финал отбора равен 1.68, тогда как на Украину – 2.26. В процентном соотношении расстановка сил – 57% на 43% в пользу хозяев поля.

4. За что боремся?

Шотландия и Украина играют стыковой матч за право пробиться на чемпионат мира. Шотландцы там не были с 1998 года, украинцы – с 2006-го.

5. Дальше что?

Победитель 5 июня сыграет с Уэльсом за прямую путевку на ЧМ-2022 в Катаре.

Реклама

6. Что будет на ЧМ?

Жеребьевка финальной части мирового первенства уже прошла. Победитель стыковых матчей Шотландия/Украина – Уэльс сыграет в группе B со сборными Англии, Ирана и США.

7. Что делали футболисты во время войны?

Министерство разрешило игрокам национальной команды во время военного положения покинуть страну. Сборная жила на базе в Словении и успела сыграть три спарринга.

Боруссия М – Украина:

Реклама

Эмполи – Украина:

Риека – Украина: