Шотландія – Україна: сім головних питань щодо матчу

Сьогодні збірна України зіграє один із найважливіших поєдинків у своїй історії. Підопічні Олександра Петракова зустрічаються із шотландцями. У питаннях та відповідях пояснимо, що це за гра і чому нам потрібна лише перемога.
1. Коли матч?
Ця зустріч мала відбутися ще 24 березня. Проте через напад Росії на Україну гру змістили на літо. Матч пройде у Глазго 1 червня. Початок о 21:45.
2. Де дивитися?
- Онлайн-трансляція матчу Шотландія – Україна йде на нашому сайті.
- Пряма трансляція поєдинку буде на телеканалах Футбол 1 і Індіго.
- Також зустріч можна подивитися на різних пристроях за допомогою Oll.tv.
3. Хто фаворит?
У букмекерських конторах лідером протистояння вважається збірна Шотландії. Коефіцієнт на її прохід у фінал відбору дорівнює 1.68, тоді як на Україну – 2.26. У відсотковому співвідношенні сили такі – 57% на 43% на користь господарів поля.
4. За що боремося?
Шотландія та Україна грають стиковий матч за право пробитися на чемпіонат світу. Шотландці там не були з 1998 року, українці – з 2006-го.
5. Далі що?
Переможець 5 червня зіграє з Уельсом за пряму путівку на ЧС-2022 у Катарі.
6. Що буде на ЧС?
Жеребкування фінальної частини світової першості вже пройшло. Переможець стикових матчів Шотландія/Україна – Уельс зіграє у групі B зі збірними Англії, Ірану та США.
7. Що робили футболісти під час війни?
Міністерство дозволило гравцям національної команди під час воєнного стану залишити країну. Збірна жила на базі у Словенії та встигла зіграти три спаринги.
Боруссія М – Україна:
Емполі – Україна:
Рієка – Україна: